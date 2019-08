85 000$ pour les femmes

En avril dernier, la Fondation Y des femmes de Montréal et la YWCA Québec, en collaboration avec La Capitale Assurance et services finanicers et Epiderma, lançaient la troisième édition de la campagne Mon sac pour toi, sous la présidence d'honneur de Marie-Josée Guérette, vice-présidente exécutive aux affaires publiques et au rayonnement d'entreprise à La Capitale.

Cette année, la campagne proposait une nouvelle formule qui se déclinait en trois activités principales : un défi, un encan en ligne de sacs à main griffés et la vente d'un sac à main créé exclusivement pour l'occasion par une entreprise mode locale.

La campagne Mon sac pour toi 2019 s'annonce un succès sans précédent, atteignant déjà début août plus de 85 000$, un montant record. Cette somme servira expressément à financer les services d'hébergement des deux organisations qui viennent en aide aux femmes et filles en situation précaire. Ainsi, des femmes de partout au Québec pourront profiter d'un environnement sécuritaire et recevoir le soutien nécessaire pour reprendre leur vie en main.

Dans le cadre du défi Plus d'un tour dans mon sac, des personnes de tous âges ont eu l'occasion de soutenir la cause en dévoilant leur talent caché sur les réseaux et en encourageant les participants au défi par des dons. Elles pouvaient également s'inscrire au défi ou faire un don directement à la campagne. La comédienne Sonia Cordeau et la météorologue et reporter communautaire de Global Montréal Kim Sullivan, toutes deux porte-paroles de la campagne, ont donné l'exemple pour lancer l'initiative.

L'encan en ligne, présenté par Epiderma du 14 au 19 juin, a mis aux enchères 132 lots de sacs à main griffés, de seconde main ou neufs, offerts par des donatrices, dont plusieurs personnalités québécoises venant d'horizons les plus divers, des milieux culturel, politique et d'affaires.

Parmi celles-ci, outre la porte-parole Kim Sullivan et Marie-Josée Guérette, présidente d'honneur de la campagne, citons Véronique Cloutier, Pénélope McQuade, Joanne Boivin, Julie Houle, Virginie Coossa, Julie Caron, Marie Hogue, Christine Beaudoin, Britta Kröger, Julie Bédard, Louise Cordeau et Joanne Boivin. Toutes ces remarquables femmes se sont engagées sans hésitation dans cette campagne. L'encan a ainsi réunit dans un esprit de compétition amicale des femmes en quête de trouvailles originales, partageant le désir de mettre en valeur la solidarité féminine.

Devenue au fil des ans un événement fort attendu, la campagne Mon sac pour toire cueille cette année les fruits de ses efforts et de ceux de partenaires d'envergure, notamment La Capitale Assurances et services financiers qui présentait la campagne, Epiderma qui présentait l'encan, les ambassadrices de la campagne, les généreuses donatrices de sacs à main et bien sûr, les participantes à l'encan et au défi.

« La Fondation Y des femmes et la YWCA Québec tiennent à remercier la Capitale Assurance et services financiers ainsi qu'Epiderma d'avoir rendu possible la réalisation de cette campagne. Merci à toutes nos donatrices qui, par leur générosité, nous permettent d'accroître la portée de nos actions dans la communauté. Merci à nos partenaires médias TVA Québec et le Journal de Québec. Un merci spécial à Sonia Cordeau et Kim Sullivan, porte-paroles de la campagne. Merci aux membres du comité organisateur pour leur engagement et leur dévouement dans l'organisation et le rayonnement de cette campagne », mentionnent Isabelle Lajeunesse et Sophie Gingras, respectivement directrice générale de la Fondation Y des femmes de Montréal et directrice du développement philanthropique à la YWCA Québec.

Étaient également présentes au dévoilement de la campagne, en mars, Katia de Pokomandy-Morin, directrice générale, YWCA Québec, et Mélissa Roux, coordonnatrice marketing, Epiderma.

Louise Dufour, présidente du comité organisateur de la campagne tient à remercier les ambassadrices de Québec et de Montréal qui ont joué un rôle primordial dans le succès de l'encan en ligne en faisant une collecte de sacs à main griffés.

La campagne Mon sac pour toi se poursuit en août avec le dévoilement, juste avant la rentrée scolaire, du sac signature créé par l'entreprise québécoise Kanevas, dont les matériaux, les couleurs et le design ont été choisis par Lolitta Dandoy, journaliste et blogueuse mode.

La Fondation Y des femmes de Montréal a été créée en 1995 et contribue à appuyer financièrement le Y des femmes de Montréal, qui joue un rôle actif dans l'intégration socio-économique des filles et des femmes montréalaises.

Fondée en 1875, la YWCA Québec favorise le bien-être, la sécurité et le plein potentiel des femmes et des filles et contribue à les amener vers le meilleur d'elles-mêmes.