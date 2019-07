80 000$ pour deux musées

Cet événement-bénéfice, au profit du Musée de Charlevoix et du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), a pris les couleurs des grandes fêtes de jardin de la tradition charlevoisienne. Coprésentée par Scotia Gestion de patrimoine, avec la collaboration de Éric Moore, gestionnaire principal, et Immeubles Charlevoix, en la personne de sa présidente et fondatrice, Louise Bédard, la soirée a généré près de 80 000$ au profit des deux institutions muséales.

« Quel plaisir de se rassembler et de partager au coeur de Charlevoix, que nous chérissons tous deux, une soirée dédiée à l'art! Depuis toujours, Charlevoix a inspiré de grands artistes et artisans, et encore aujourd'hui, elle fourmille de talents. Notre musée d'histoire et d'art populaire, le Musée de Charlevoix, et notre Musée national des beaux-arts du Québec sont, chacun à leur façon, des gardiens de ce patrimoine vivant qui nous rend si fiers! » ont déclaré conjointement les coprésidents d'honneur, Grant Hamilton et le Dr Félix-André Têtu, hôte de l'événement.

Les participants de la Soirée d'été dans Charlevoix ont pu vivre une expérience unique. La majorité d'entre eux sont montés à bord du Train de Charlevoix à partir de Baie-Saint-Paul jusqu'au lieu de la fête, où ils ont pu admirer les paysages et profiter des mets délicats préparés par le chef Jean Soulard. Les participants en provenance de La Malbaie ont, pour leur part, eu droit à un cocktail privilège dans le hall du Fairmont Le Manoir Richelieu ainsi qu'à un transport en navette privée.

Le site du Ruisseau Jureux a une vue imprenable sur le fleuve. Les animateurs de la soirée, le comédien Yves Desgagnés et la soprano Natalie Choquette ont accueilli les invités. L'expérience gastronomique était assurée par le restaurant Mouton noir.

Toutes liées à Charlevoix, les oeuvres d'art, qui faisaient l'objet d'un encan-bénéfice, étaient soit signées par des créateurs de la région, ou encore inspirées par les splendeurs du territoire.

Étaient également présents Jean St-Gelais, président du conseil d'administration de la Fondation du MNBAQ et chef de la direction, La Capitale groupe financier inc., Lise Dubé, présidente-directrice générale de la Fondation du MNBAQ, Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ, Christiane Germain, présidente du conseil d'administration du MNBAQ et coprésidente du Groupe Germain Hôtels, Marie-Christine Dufour, présidente du conseil d'administration du Musée de Charlevoix, Dre Christine Desbiens et Louis-David Gagné, banquier privé.

Cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu sans la collaboration de nombreux et précieux partenaires. Le Musée de Charlevoix et la Fondation du MNBAQ adressent leurs remerciements à : Scotia Gestion de Patrimoine, Immeubles Charlevoix, Train de Charlevoix, AAA Charlevoix Construction, Hôtel Le Germain, Fairmont Le Manoir Richelieu, Casino de Charlevoix, SAQ, la microbrasserie-distillerie Menaud de Clermont, Café Boulangerie Paillard, le magazine Prestige et la galerie d'art Au P'tit Bonheur ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette deuxième soirée.

Le Musée de Charlevoix acquiert, conserve, étudie et met en valeur les patrimoines historique, artistique et culturel de la région de Charlevoix. Une attention particulière est accordée à l'art populaire.

Situé au coeur du parc des Champs-de-Bataille, le Musée national des beaux-arts du Québec est un complexe muséal alliant l'art, l'architecture et la nature. La vaste collection du Musée, qui compte plus de 40 000 oeuvres réalisées depuis le 17e siècle, est mise en valeur dans quatre pavillons distincts. Peintures, sculptures, dessins, photographies, estampes sont présentés dans les différentes expositions du pavillon d'art historique, alors que les oeuvres des artistes phares Jean Paul Lemieux, Alfred Pellan, Fernand Leduc et Jean-Paul Riopelle brillent dans le pavillon d'art moderne. Le quatrième pavillon, inauguré en juin 2016, met en lumière la collection d'art contemporain du Québec, après 1960, incluant l'art inuit, les arts décoratifs et le design. La pyramide de verre reliant l'ensemble des pavillons propose un espace de découvertes pour les enfants.

La mission première de la Fondation du MNBAQ consiste à promouvoir et à soutenir la mission du Musée en favorisant le développement des collections, le financement des expositions et l'accessibilité aux programmes d'activités éducatives et culturelles. En outre, la Fondation permet à ses donateurs de personnaliser leurs contributions par la création d'un fonds dédié et elle leur offre un plan de reconnaissance adapté.

Crédit : © Alain Blanchette