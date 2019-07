290 000$ pour les greffés

Cette année, les cyclistes ont parcouru 300km, non chronométrés, de Montréal à Lévis. En plus, l'équipe d'Amos comptait 12 cyclistes et ont pédalé 1000km, d'Abitibi à Lévis. À eux seuls, ils ont remis un chèque de 100 000$ à la Maison des greffés Lina Cyr. Le parcours s'est terminé au complexe Les 2 Glaces Honco. Le montant total recueilli par toutes les équipes a été de 290 000$.

Le défi a pour objectif le dépassement personnel, ainsi de maintenir la qualité de service offert aux résidants. Parmi les activités de financement de la fondation, le défi-vélo est le plus important et attire chaque année de nombreux cyclistes.

Chaque année, le défi-vélo des greffés Lina Cyr peut accepter 160 cyclistes. L'année prochaine, l'objectif monte à 200 inscriptions. Ce n'est ni une course, ni une compétition cycliste. La performance et la réactivité de l'évènement sont conditionnées par la disponibilité du conseil d'administration, des employés, des bénévoles et des parrains de la collecte de fonds, des fidèles cyclistes et des employés.

« Ma famille et moi étions certains que j'allais mourir », dit Serge Trépanier, originaire d'Amos et greffé du foie. D'ailleurs, il démontre qu'il est possible de faire des activités physiques, à la suite d'une greffe : « Je suis sorti de l'hôpital en septembre 2005 et dans les huit mois suivants, j'ai subi 14 opérations. »

Le voilà à sa 13e année de sa collecte de fonds au défi-vélo. C'est d'ailleurs grâce à lui et à Patrice Dionne, anciens résidants de la Maison des greffés Lina Cyr, greffé du foie et du coeur, que la Maison entame sa 13e année du défi-vélo.

Depuis sa fondation, plus de 28 000 patients ont pu connaître la famille de la maison des greffés. Grâce aux subventions gouvernementales, dons et commandites, la Maison des greffés Lina Cyr arrive à poursuivre sa mission depuis bientôt 25 ans. Les patients font et feront face à des obstacles difficiles pour le reste de leur vie, chaque don leur donne l'occasion de séjourner dans un endroit ou le problème financier lié à leur réalité est allégé.