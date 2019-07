242 000$ pour la recherche pédiatrique

Depuis ses débuts, plus de 1,7 million de dollars ont été amassés dans le cadre de cet événement viticole de prestige au bénéfice de la Fondation des étoiles. Cette année deux vignobles italiens étaient à l'honneur, les domaines Fattoria Carpineta Fontalpino et Casanova Di Neri.

La Fondation des étoiles tient également à remercier la participation des commanditaires de la soirée : Quincaillerie Richelieu, Bombardier, Hamster, UBS valeurs mobilières Canada Inc.et Altium architecture de patrimoine et Fondation Air Canada. Une mention particulière à la famille Antonopoulos, propriétaires de plusieurs établissements, dont l'hôtel William Gray, qui a accueilli l'événement.

Étaient notamment présents Josée Saint-Pierre (Fondation des étoiles), Véronique Rivest (Sommelière), Jean-François Fortin (Sidlee), Benoit Crowe (Novexco inc.), Alain Auclair (UBS), Stephen J. Kelly (Norton Rose Fulbright), Anne Saint-Pierre (traductrice agréée), Marc Bérubé (Coaching Financier Trek), Denis Boucher (Theratechnologies Inc.), Alain Giasson (Alfa Capital inc.), Yves Sanscartier (Société immobilière Galion Inc.) et Jean-François Veilleux (Groupe Auto Expérience Inc.).

Fondée en 1977, la Fondation des étoiles a versé, depuis sa création, près de 70 millions de dollars pour le financement de travaux d'envergure en recherche pédiatrique. Sa mission consiste exclusivement à financer la recherche pédiatrique afin de protéger, promouvoir et améliorer la santé et le bien-être des enfants et des adolescents. La Fondation des étoiles veille à ce que chaque dollar remis aux chercheurs serve à l'avancement de la recherche pédiatrique pour améliorer la qualité de vie des jeunes malades et de leur famille.