15 000$ pour deux organismes

Les organismes sont JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie et la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue. RBC Royale remercie tous ses partenaires et clients et souligne l'engagement bénévole de ses employés.

Étaient notamment présents Daniel Jacques, directeur régional, RBC Dominion valeurs mobilières, Marie-Josée Bousquet, banquière privée, RBC, Isa Abraham, directrice, JEVI, Josée Carrier, vice-présidente, Services commerciaux, RBC, Nadine Renaud-Tinker, présidente, RBC Banque Royale, Direction du Québec, Etienne Bélanger-Caron, directeur, Coalition sherbrookoise pour le travail de rue, Lucie Bégin, directrice des Marchés Locaux - Communauté de Candiac, et Marc-Antoine Gagnon, athlète olympique RBC.

-30-