130 000$ pour Sacré-Coeur

Ce résultat est en grande partie attribuable à la participation financière de Radiologix, un réseau d'une centaine de radiologistes actionnaires, et à son directeur général, Benoît Laplante.

« Radiologix est un réseau de plus de 16 cliniques d'imagerie médicale voué au bien-être des patients. Plusieurs de nos clients sont des patients de Sacré-Coeur. Quoi de plus naturel que de s'associer à ce grand hôpital universitaire dont les spécialités permettent à des milliers de personnes chaque année de recouvrer la santé ou une qualité de vie plus acceptable ? » a indiqué M. Laplante.

Ce dernier a également invité les professionnels de la santé et les dirigeants d'entreprises à unir leurs efforts pour appuyer la grande campagne de financement de la Fondation ayant pour thème Votre signature peut tout changer en participant aux événements-bénéfice de celle-ci. Depuis ses débuts, l'Omnium de golf a permis d'amasser plus de 5 millions$.

Était également présent le président-directeur général de la Fondation, Paul Bergeron.

Les profits de la journée s'ajouteront aux dons recueillis dans le cadre de la grande campagne qui viendront transformer des vies dans des secteurs qui accueillent des patients dont l'état de santé est plus vulnérable.

L'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal (HSCM) du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) a été construit en 1926 par les Soeurs de la Providence. L'HSCM se distingue par ses missions d'enseignement et de recherche qui y sont bien ancrées. L'Hôpital est affilié à l'Université de Montréal depuis 45 ans pour remplir ces deux missions. Parmi les interventions pratiquées annuellement, on compte 500 chirurgies bariatriques, 22 000 hospitalisations, 12 000 chirurgies, 200 000 consultations externes, 2000 naissances, et 1700 tests ambulatoires de dépistages de l'apnée du sommeil.

Depuis sa création en 1976, la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal a remis à l'Hôpital près de 80 millions de dollars qui ont permis à de nombreux départements et services de progresser et de demeurer à l'avant-garde dans leurs spécialités. L'appui financier qu'apporte la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal consiste à acheter des équipements de pointe, financer des projets qui améliorent rapidement les soins aux patients, soutenir la formation des futurs médecins et professionnels de la santé, et contribuer à la recherche pour améliorer concrètement les soins.