Bénévolat pour quatre organismes

Cette implication bénévole s'inscrit dans le cadre des 14e Journées du bénévolat de Telus. Depuis le 1er mai, partout au pays, plus de 34 000 membres de l'équipe, accompagnés de leurs proches, se sont retroussé les manches pour aider des organismes communautaires. C'est leur façon d'apporter des changements positifs et d'incarner la philosophie de Telus: « Nous donnons où nous vivons. » Voici quatre causes locales auxquelles Telus a apporté de l'aide.

Le 2 juin dernier, Telus a participé au 32e Téléthon Opération Enfant Soleil pour une 22e année consécutive. Cette année, Telus a fourni tous les centres d'appels du Téléthon. Parmi les centaines de bénévoles qui ont pris part à cette collecte de fonds, est à souligner l'implication d'un membre de l'équipe Telus, Dominic Ian Boucher, qui a dirigé le centre d'appel de Montréal lors du Téléthon.

M. Boucher est un membre engagé de l'équipe Telus depuis bientôt quinze ans. Il a gravi les échelons de l'équipe de Montréal au fil des années malgré des défis dans sa famille. Depuis qu'elle a deux ans, sa fille Justine souffre d'arthrite juvénile. L'annonce de cette nouvelle a été un choc, mais elle a également confirmé l'implication bénévole de Dominic auprès d'Opération Enfant Soleil, qui avait commencé bien avant la naissance de sa fille. Dominic trouve malgré tout qu'il a de la chance dans ce défi lorsqu'il rencontre d'autres enfants plus affligés par la maladie en parcourant les couloirs de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité pour tous les enfants malades du Québec. Grâce aux sommes recueillies, plus d'une centaine de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques. Plus de 240 millions de dollars ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de Québécois, à l'appui des bénévoles et au dévouement des partenaires.

Cette année encore, des membres de l'équipe Telus ont donné du temps au Camp Carowanis, situé à Sainte-Agathe-des Monts dans les Laurentides. Une dizaine d'employés se sont joints à l'équipe de bénévoles recrutés pour le nettoyage du camp en vue de l'ouverture du camp pour la saison estivale. La vocation du Camp qui est de venir en aide à des jeunes diabétiques.

En plein coeur de la forêt qui borde le lac Didi à Sainte-Agathe-des Monts, le camp Carowanis réussi chaque année à changer la vie de près de 300 garçons et filles diabétiques, qui profitent d'une inoubliable expérience de plein air.

Lors d'une belle journée de mai, des membres de l'équipe Telus ont participé à à la conversion du verger centenaire situé sur le terrain de la Maison mère de la Congrégation des Soeurs de Sainte-Anne, en verger biologique. Encadrés par les animateurs du Grame, un organisme d'écologie urbaine, ils ont saupoudré de l'engrais biologique et posé du paillis autour d'une quarantaine d'arbres pollinisateurs. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet communautaire au bénéfice des résidents de Lachine.

Le Grame est un acteur important au Québec dans la découverte de solutions novatrices et réalistes aux enjeux environnementaux, en plus d'être bien enraciné au sein de la communauté de Lachine.

C'est une véritable tradition pour les membres de l'équipe Telus de faire du bénévolat au Centre communautaire Tyndale Saint-Georges. Une vingtaine d'employés et de membres de leurs familles ont préparé des collations santé en grandes quantités lors de l'activité « Pâtisserie après l'école », qui seront distribuées aux jeunes participants de l'organisme.

Situé dans la Petite Bourgogne de Montréal, le Centre communautaire Tyndale Saint-Georges offre des programmes éducatifs pour les résidents du quartier, de la petite enfance à l'âge adulte, depuis 1927.