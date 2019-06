381 000$ contre le décrochage

Le 1 er juin derrnier, près de 200 jeunes du programme de la Fondation evenko ont partagé la scène du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts avec des artistes québécois de renom lors du Show de la Fondation evenko, présenté par Desjardins et Solotech, en collaboration avec Bell, Ticketmaster et YUL Aéroport international de Montréal-Trudeau.

Cette soirée-bénéfice a permis à la fondation d'amasser la somme record de 381 000$.

« Nous aimerions sincèrement remercier tous les partenaires et tous ceux et celles qui ont contribué soit en faisant un don ou en achetant des billets pour cette magnifique soirée qu'est le Show de la Fondation evenko. Tous ces fonds amassés nous permettront de poursuivre notre mission et d'appuyer les jeunes à pratiquer les arts de la scène afin de stimuler leur créativité, leur estime de soi, leur goût d'apprendre et de se perfectionner », affirme Jacques Aubé, chef de l'exploitation d'evenko. « J'aimerais aussi en profiter pour remercier toute mon équipe qui a mis toute son énergie et son professionnalisme à contribution afin de faire de cette soirée un véritable succès ! »

Mis en scène par Olivier Loubry, sous la direction musicale d'Antoine Gratton, Le Show de la Fondation evenko a permis aux étudiants de côtoyer des artistes tels que Les Soeurs Boulay, Roxane Bruneau, 2Frères, Kim Richardson, Marie-Elaine Thibert, Luce Dufault et Les Brothers. Sous le thème de l'engagement social et environnemental, le public a eu droit cette année, à un spectacle très touchant. Les 200 élèves, accompagnés de tous les artistes, ont offert un numéro en hommage à plusieurs grands disparus de la chanson de la dernière année.

« Les cours du Programme de la Fondation evenko sont offerts gratuitement aux jeunes avec la seule condition qu'ils persévèrent à l'école. Nous constatons à chaque nouvelle édition du Show de la Fondation evenko, qu'avec du soutien et de l'encouragement, tous ces jeunes étudiants peuvent se dépasser, persévérer à l'école et vivre des moments inoubliables en compagnie d'artistes très généreux. C'est à chaque année, un grand moment qui nous touche particulièrement et dont nous sommes très fiers à la Fondation », ajoute Roman Oryschuk, président du conseil de la Fondation evenko.

Le Show de la Fondation evenko regroupe des étudiants du Programme de la Fondation evenko des écoles secondaires Pointe-aux-Trembles, Daniel-Johnson, Dalbé-Viau, Georges-Vanier, Saint-Laurent, Cavelier-de-La Salle, Antoine-de-St-Exupéry et Père-Marquette ayant réussi leur année scolaire.

Depuis 2010, le Programme de la Fondation evenko offre gratuitement des cours de chant, de guitare et d'art graphique de la scène à plus de 200 jeunes Montréalais exposés aux risques du décrochage, leur donnant ainsi accès à un encadrement et des perspectives d'avenir améliorées.

Ce troisième Show de la Fondation evenko, présenté par Desjardins et Solotech, en collaboration avec Bell, Ticketmaster et YUL Aéroport international de Montréal-Trudeau s'est déroulée sous la présidence d'honneur de Martin Brunelle, vice-président, Transformation et Bureau des projets, pour le Mouvement Desjardins. La Fondation evenko tient aussi à remercier ses commanditaires et partenaires pour leurs contributions : Ernst & Young, Carbonleo, BCF, Connect & Go, Fantino & Mondello, Jones Lang LaSalle, Stage Line, Deloitte et Agropur.

Lancée en mai 2015, la Fondation evenko pour le talent émergent a pour mission d'appuyer les jeunes de 5 à 25 ans à pratiquer les arts de la scène afin de stimuler leur créativité, leur estime de soi, leur goût d'apprendre et de se perfectionner. La Fondation evenko a également pour but de soutenir les talents émergents à travers des programmes, des dons et des activités de financement s'adressant directement à des jeunes sur le territoire des spectacles d'evenko.