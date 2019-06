600 000$ pour le cancer

Le 31 mai dernier, les géants de la distribution de matériaux Lefebvre & Benoît et de la construction Presti demeures et développements, tous deux établis à Laval, ont organisé une activité de financement à la salle de réception Le Mont Blanc à Laval.

L'objectif de cette soirée était de recueillir des fonds pour la recherche, les soins et la formation sur les sarcomes au Centre du cancer des Cèdres du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Plus de 600 000$ ont été recueillis.

La légende des Canadiens de Montréal, Guy Lafleur, était l'invité d'honneur de cette soirée de gala tenue à guichets fermés, qui a attiré 600 personnes des régions de Montréal et de Laval ainsi que certains des plus grands noms des industries québécoises de la construction, de la rénovation et de la décoration.

« Nous serons toujours reconnaissants pour les soins exceptionnels que notre mère a reçus de la Dre Carolyn Freeman, radio-oncologue, du Dr Thierry Alcindor, oncologue médical, ainsi que de leurs équipes du Centre du cancer des Cèdres, a déclaré Alexandre Lefebvre, président et chef de la direction de Lefebvre & Benoît. Le sarcome est une forme rare et complexe du cancer, et notre mère a eu la chance d'être soignée par les plus grands spécialistes du Québec. Ma famille et moi étions ravis de tenir une activité de financement, de manière à redonner à la société et à contribuer à la lutte contre cette terrible maladie. »

Pour sa part, Paolo Presti, vice-président de Presti a fait le commentaire suivant : « Chez Presti, notre mission est d'aider les gens à avoir une meilleure qualité de vie. C'est aussi ce que nous permet de faire notre partenariat avec les Cèdres : aider les personnes atteintes d'une forme terrible de cancer à mener plus longtemps une vie meilleure et plus saine. »

Le Centre du cancer des Cèdres du CUSM est la seule institution qualifiée de centre suprarégional par le Programme de lutte contre le cancer du Québec. Il accueille par conséquent la plus grande équipe multidisciplinaire de spécialistes des sarcomes; ces professionnels agissent à titre de consultants auprès d'équipes régionales ou locales et prennent les décisions sur les cas les plus complexes nécessitant le recours à des protocoles de pointe expérimentaux.

« Le Centre du cancer des Cèdres est la seule institution que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a désignée comme centre suprarégional pour la lutte contre le cancer. Nous traitons le plus grand nombre de patients atteints de cancer au Québec. Nous dirigeons également l'essentiel de la recherche sur les sarcomes au Québec et sommes les seuls à faire de la recherche fondamentale dans ce domaine », a expliqué le Dr Robert Turcotte, directeur médical du programme sur les sarcomes du CUSM et sommité mondiale en oncologie orthopédique et en recherche sur les sarcomes.

Enfin, le président-directeur de la Fondation du cancer des Cèdres, Jeff Shamie, a conclu en disant : « Nous sommes très reconnaissants envers les familles Lefebvre et Presti pour tous les efforts qu'elles ont déployés et pour leur générosité, de même qu'envers Giuliana Maglione et Nicole et Alexandre Lefebvre pour leur incroyable contribution à la planification et à l'organisation de la soirée-bénéfice. Ce que ces entreprises et ces personnes ont fait est extraordinaire. Tous les invités qui sont venus au gala afin de soutenir la cause des sarcomes contribuent à faire avancer la recherche, à améliorer les soins et, surtout, à sauver des vies. »

La Fondation du cancer des Cèdres soutient l'excellence dans les domaines des soins, de la recherche et de la formation. Par l'intermédiaire de ses activités philanthropiques, la Fondation a sensibilisé la population et a offert du financement destiné à l'achat d'équipement et au financement de recherche de pointe, à l'élaboration de pratiques novatrices en matière de soins et de services d'éducation destinés aux patients. La Fondation du cancer des Cèdres est un fier partenaire du Réseau de cancérologie Rossy, de l'Université McGill, du Centre universitaire de santé McGill, de l'Hôpital général juif et du Centre hospitalier de St. Mary. Le Réseau de cancérologie Rossy et ses partenaires sont fermement résolus à offrir le plus haut niveau de soins aux patients atteints de cancer et à faire en sorte que leur expérience du cancer se déroule le mieux possible dans les circonstances.

Lefebvre & Benoît, dont la fondation remonte à une soixantaine d'années, est l'un des plus importants distributeurs de matériaux de construction au Québec. Presti demeures et développements est une entreprise familiale établie à Laval, reconnue et accréditée pour la construction de maisons de prestige personnalisées. Depuis sa fondation en 2001, cette entreprise, dont les travaux ont été primés, construit des maisons de prestige personnalisées. En tant que membre du cercle restreint d'entreprises reconnues par le programme gouvernemental Novoclimat, Presti construit des maisons à rendement énergétique supérieur.