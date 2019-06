110 000$ pour l'humour

Cette soirée, organisée en collaboration avec les philanthropes ambaHAHAssadeurs de l'ENH, met en relief l'importance stratégique du l'humour en milieu de travail. Un montant de 110 145$ a été amassé durant la soirée.

Les effets de l'humour en milieu de travail se mesurent en termes de diminution des absences et des congés de maladie, notamment les épuisements professionnels. L'ENH offre depuis 10 ans des formations en entreprise adaptées aux défis des équipes et des gestionnaires d'aujourd'hui et s'inscrit significativement dans la mouvance actuelle de transformation et d'humanisation des cultures organisationnelles. Elle dispose d'un réseau de formateurs composés de diplômés, professeurs et collaborateurs, empreints de la culture ENH et à même de créer une proximité avec l'auditoire.

Les deux communautés, affaires et humour, s'alliaient donc pour une rencontre éclatante et surprenante sous l'égide du duo improbable de co-présidents d'honneur formé par Louis Morissette, diplômé 1996 et président de KOTV, ainsi que Simon De Baene, président de GSoft. L'animation était assurée par la Rosalie Vaillancourt.

Était également présente Louise Richer, directrice générale fondatrice de l'ÉNH.

Au menu en plus de nombreuses surprises : un encan pas si silencieux, des prix à profusion et des stations d'expériences humoristiques avec des diplômés vedettes. Entre autres stations, on pouvait assister aux performances suivantes. Tireuse de cartes d'affaires avec Alex Perron : Madame Memine, telle une Madame Minou des temps modernes, lit votre avenir dans son jeu de cartes d'affaires. Karao-gag avec Jean-Michel Anctil et Les Denis Drolet : Le participant regarde le numéro d'humour à l'écran, avec le son. Ensuite, il est coaché par des humoristes vedettes pour refaire ce numéro. Le participant performe le numéro d'humour qui repasse à l'écran mais sans le son (avec des sous-titres). Le bol à punch avec Pierre-Yves Roy-Desmarais : Des humoristes vous aident à compléter des prémisses avec des punchs inoubliables! Les meilleurs seront diffusés sur des écrans géants dans la salle.

Trois caricaturistes offraient aussi de faire le portrait des invités.

L'École nationale de l'humour est une institution d'enseignement privée, à but non lucratif (OBNL), qui célèbre son 31e anniversaire cette année, dont les AmbaHAHAssadeurs sont honorés de pouvoir contribuer au financement ainsi qu'à la vitalité.

Les AmbaHAHAssadeurs tiennent à remercier leurs partenaires, dont Bell, Desjardins, Juste pour rire, DeSerres, ComediHa!, Skillable, Avantages Plus, evenko, Brown-Forman, Solotech, Les Affaires, Cogeco, District M, Le Devoir ainsi que l'École nationale de l'humour, sans qui cette soirée ne serait pas possible.

Fondée en 1988, l'École nationale de l'humour poursuit sa mission unique et originale : offrir une formation professionnelle aux créateurs qui désirent se spécialiser dans le domaine de l'humour en tant qu'humoristes (auteurs-interprètes) ou auteurs. L'ENH est une institution d'enseignement privée, à but non lucratif (OBNL), reconnue par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et soutenue par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, Patrimoine canadien et le programme Mécénat Placements Culture du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Amateurs d'art en général et d'humour en particulier, les membres du cercle des jeunes ambassadeurs de l'École nationale de l'humour (ENH) se sont engagés à soutenir la mission unique de l'institution. Le regroupement s'est donné pour mission de multiplier les occasions de maillage entre la relève humoristique et le milieu des entreprises par l'organisation d'activité de financement, comme la Soirée Drôles d'affaires.