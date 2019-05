115 000$ contre le décrochage

La soirée « À l'unisson pour les jeunes » a permis d'amasser 115 000$, qui seront investis afin d'aider les nombreux jeunes qui résident dans les HLM de Montréal à persévérer dans leurs études et à s'épanouir dans la vie.

Animé par Érick Reyes-Cano, un jeune homme ayant vécu en HLM, l'événement a réuni de nombreux jeunes, partenaires donateurs et membres de la communauté d'affaires de Montréal. Soucieux de placer les jeunes au coeur de ses événements, la Fondation a invité un groupe d'élèves de l'organisme Coup de pouce jeunesse à venir faire une prestation toute spéciale pour l'occasion.

Ces jeunes inspirants ont su sensibiliser les invités à l'importance de favoriser la persévérance scolaire, et ce, par des initiatives concrètes et motivantes, telles que des ateliers de chant. De plus, les invités ont eu la chance de découvrir QW4RTZ, un groupe a cappella unique en son genre, composé de quatre jeunes hommes.

« Le décrochage scolaire a des répercussions considérables, autant sur le jeune décrocheur que sur la collectivité », a dit Fabien Cournoyer, président du conseil d'administration de la Fondation de l'OMHM. « Je suis très heureux de constater que nous sommes nombreux à nous mobiliser pour aider les jeunes à persévérer dans leurs études. Il en va de l'avenir de notre société. »

Le succès de la soirée n'aurait pu être possible sans la participation et la générosité des partenaires de la Fondation : Groupe Geyser, Constructions Embec, Alphafixe, Constructions Di Paolo, Énergir, Ivanhoé Cambridge, Progaz DMN, et la Société d'habitation du Québec, entre autres.

L'OMHM fête cette année son 50e anniversaire. La Fondation a souligné l'événement lors de son cocktail-bénéfice, en offrant une exposition unique aux invités, présentant différentes photos prises au cours des 50 dernières années. Ces photos ont immortalisé, au fil du temps, des employés et des familles vivant dans les HLM à Montréal, et ce, par le biais de 12 thématiques.

La Fondation de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) a pour mission d'encourager les quelque 10 000 jeunes qui résident dans les HLM de Montréal à persévérer dans leurs études et à s'investir activement dans la société montréalaise et québécoise. Depuis sa création en 2011, la Fondation de l'OMHM a versé plus de 710 000$ à différents projets et organismes sans but lucratif oeuvrant auprès des jeunes des HLM de Montréal, que ce soit sous forme de dons, de bourses ou encore par le biais d'achat de matériel, qui contribuent au développement personnel et professionnel des jeunes et les aident à s'accomplir.