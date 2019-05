Projets intergénérationnels honorés

Les prix ont été décernés à six initiatives qui se sont démarquées par leur originalité et leur impact dans la communauté.

La Semaine québécoise intergénérationnelle a permis à de multiples organismes de faire connaître leurs activités. Cette année, pour la première fois, chaque projet lauréat a reçu une bourse de 1000$ grâce à la générosité de la Fondation Luc Maurice.

Choisis parmi les 173 projets soumis, ces lauréats ont été dévoilés à l'occasion du forum « Les bienfaits de l'intergénérationnel : Comprendre pour agir » qu'Intergénérations Québec organisait au Club de golf Métabéroutin, à Trois-Rivières, le 23 mai dernier.

Dans la catégorie « Activité artistique », le prix a été remis à Coeur de pommes, du Groupe d'action communautaire de Falardeau, qui a travaillé en partenariat avec l'école Saint-David au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Coeur de pommes est un projet d'éducation populaire à la bientraitance envers des aînés à travers le théâtre. Aînés et jeunes se rencontrent pour créer ensemble des saynètes et des chansons collectives et réfléchir en groupe. Au fil du temps, ces échanges transforment les perceptions et créent un climat intergénérationnel sain. Toute la population de la municipalité est touchée grâce à un spectacle organisé chaque année à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

Dans la catégorie « Activité littéraire », le prix a été remis à Gestes d'amitié intergénérationnelle et l'effet domino-Random Acts of Friendship and the Ripple Effect, d'Extra Miles, avec l'école primaire Hampstead à Montréal.

Pour souligner la Journée internationale des aînés, des élèves ont écrit sur une centaine de cartes des messages célébrant les contributions que les aînés apportent à la communauté. Ces cartes ont ensuite été décorées et distribuées à des personnes âgées. À la suite de cette initiative, les jeunes ont été sensibilisés à l'isolement des aînés. Ils ont alors décidé d'écrire de nouvelles cartes pour les fêtes de fin d'année, et aussi d'aller à la rencontre de ces personnes. Désormais quatre classes différentes effectuent des visites mensuelles en alternance au New Hope Senior Citizen's Center.

Dans la catégorie « Activité ludique et manuelle », le prix a été remis à Vélo-Smoothie du Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour.

Pendant six jours à l'été 2018, la brigade et la mini-brigade de vélo-smoothie sont allées à la rencontre des camps de jours et des résidences pour aînés du comté Nicolet-Bécancour. Les participants, âgés de 12 à 25 ans et répartis en équipes, ont parlé des saines habitudes de vie en faisant bouger les personnes rencontrées et en leur servant un smoothie santé brassé par le vélo-smoothie. Dans trois des résidences visitées, les jeunes ont préparé un « bingo-santé » où les gagnants étaient invités à pédaler. Par la suite, les jeunes sont retournés voir les aînés.

Dans la catégorie « Activité communautaire », le prix a été remis à Un camp qui rayonne! de Vie culturelle et communautaire de Granby.

Le Club Vacances Jeunesse accueille chaque semaine, durant la période estivale, plus d'un millier d'enfants âgés de 5 à 14 ans. Cette année, différentes initiatives intergénérationnelles y ont été réalisées. Ces activités se sont déroulées dans des résidences pour aînés des quartiers accueillant les camps de jour : habitation à loyer modique, centre d'hébergement et de soins de longue durée ou résidence privée. Au menu : activité culinaire, séance de jeux de société et présentation d'un spectacle de danse des jeunes.

Dans la catégorie « Activité de transmission », le prix a été remis à Innuat Kushpuat - Les Innus vont en forêt, du Conseil des Innus d'Unamen Shipu sur la Côte-Nord.

L'automne dernier, dans le cadre d'un projet de documentation et de transmission de la culture innue, 10 aînés, 11 jeunes et 8 accompagnateurs ont participé à une sortie en canot de six semaines sur le territoire traditionnel de la communauté. Ensemble, ils ont pêché, chassé et parcouru 80km. Les aînés ont raconté aux jeunes leurs histoires en forêt et des légendes innues. Les jeunes ont pu expérimenter la vie de leurs grands-parents et acquérir des compétences reliées à la vie en forêt. Toutes ces activités ont été filmées et utilisées pour assurer la sécurité culturelle de la communauté.

Le coup de coeur de la Semaine a été décerné au Défi visitons nos aînés du Comité de concertation des aînés du Haut-Saint-Laurent, en Montérégie.

Chaque année, durant tout le mois de juin, les intervenants de tous les secteurs (municipal, institutionnel, privé, communautaire, scolaire, familles, jeunes et moins jeunes et grand public) du Haut-Saint-Laurent sont invités à favoriser l'inclusion des aînés par une activité originale. Les visiteurs comme les visités peuvent inscrire leurs visites heureuses individuelles ou collectives sur la plate-forme enbonnecompagnie.org, sur une page Facebook, ou encore pendant des cafés-inscriptions.

Une programmation d'activités est mise en place. Des organismes, des écoles et des citoyens répondent à l'appel en diversifiant leurs actions de bientraitance auprès des aînés : visites amicales, partage de repas, aide au déménagement, appels amicaux, activités intergénérationnelles dans les centres d'hébergement... En 2018, plus de 800 visites ont été faites.

Intergénérations Québec est un organisme à but non lucratif national dont la mission est de favoriser le rapprochement entre les générations pour le développement d'une société ouverte, inclusive et solidaire.