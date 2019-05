189 000$ pour l'IRCM

Le Tournoi de golf - Parcours santé de la Fondation de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) s'est déroulé le 28 mai dernier au Club de golf Islemere et a permis de récolter plus de 189 000$.

Plus de 190 golfeurs ont pris part à l'événement, qui affichait complet. L'argent amassé contribuera à l'achat d'un appareil IncuCyte à la fine pointe de la technologie qui permet d'analyser, en temps réel, l'évolution de cellules vivantes pendant des périodes prolongées.

« À titre de patient de la clinique de l'IRCM depuis plus de 10 ans, je bénéficie de soins innovants et personnalisés qui ont non seulement permis d'améliorer ma qualité de vie, mais aussi celle de milliers d'autres personnes », a déclaré Alain Fontaine, un fidèle participant du Tournoi de golf qui est aussi membre du conseil d'administration de la Fondation. « C'est pourquoi j'estime qu'il est essentiel de soutenir le centre de référence en soins cliniques et en recherche médicale qu'est l'Institut. »

Depuis plusieurs années, bon nombre des participants ont fait du Tournoi de golf - Parcours santé une tradition par laquelle ils témoignent leur appui envers l'Institut et ses chercheurs. Un hommage spécial a d'ailleurs été offert à l'un de ces fervents golfeurs, Robert Tallard, directeur en développement des affaires de Lécuyer innovation béton, décédé soudainement en 2018.

L'Institut et la Fondation remercient l'ensemble des participants, des partenaires ainsi que les membres du comité des ambassadeurs du tournoi et plus particulièrement son président d'honneur, Étienne Rivard, président et directeur général d'Infrastructel.

Outre M. Rivard, les membres du comité du tournoi de golf étaient : Steve Bastien, Yves Carlos, Jean-François Brunet, Stéphane Fortin, Robert Rivard, Jean-François Côté, Bradley Boulton, Martin Piette, Stéphane Fortin, Robert Dupont, Serge A. Boileau, Wilfredo Banegas et Pierre Bradley.

Étaient également présents Isabelle Baril, directrice générale de la Fondation, et Yvon Lambert, ancien joueur des Canadiens de Montréal et animateur de l'encan du tournoi.

Fondé en 1967, l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est un organisme à but non lucratif qui effectue de la recherche biomédicale fondamentale et clinique en plus de former une relève scientifique de haut niveau. L'Institut regroupe 35 équipes de recherche qui oeuvrent notamment dans le domaine du cancer, de l'immunologie, de la neuroscience, des maladies cardiovasculaires et métaboliques, de la biologie des systèmes et de la chimie médicinale. L'IRCM dirige également une clinique de recherche spécialisée en hypertension, en cholestérol et en diabète ainsi qu'un centre de recherche sur les maladies rares et génétiques chez l'adulte. L'IRCM est affilié à l'Université de Montréal et associé à l'Université McGill. Sa clinique est affiliée au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). L'IRCM reçoit l'appui du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec.