72 000$ pour l'Oeuvre Léger

Le défi Pédalons pour l'Oeuvre Léger, qui avait lieu le 26 mai à Sainte-Anne-des-Plaines, amassé plus de 72 000$ grâce à ses 96 cyclistes. Marc-André Coallier, porte-parole de l'Oeuvre pour la cause des jeunes de la rue, et la Jeune chambre de commerce de Montréal sous la présidence d'honneur de Selena Lu ont uni leurs efforts pour venir en aide aux jeunes marginalisés.

Les cyclistes ont franchi entre 50 et 150 km à l'occasion du Défi métropolitain organisé par Vélo Québec.

« Chaque fois que je croise un itinérant, je me dis que personne ne mérite de vivre dans la rue. L'itinérance est une forme extrême de pauvreté et d'exclusion sociale. Voilà une des raisons qui m'ont incité à m'investir et à pédaler pour la cause des jeunes de la rue », explique Marc-André Coallier, qui est l'ancien animateur du Club des 100 watts.

Depuis plus de 65 ans, l'Oeuvre Léger travaille à la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale en misant sur la capacité des populations à mettre en place les structures, les moyens et les outils nécessaires pour organiser la réponse aux besoins fondamentaux. À ce jour, plus de 25 millions de personnes ont obtenu l'aide de l'Oeuvre Léger.

Le cardinal Paul-Émile Léger s'éteint 1991, après une vie vouée aux autres. Il laisse trois oeuvres internationales, trois oeuvres au Québec et une oeuvre au service de l'international et du Québec qui verront à poursuivre sa mission contre la misère et pour la paix.