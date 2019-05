176 000$ pour Charles-LeMoyne

La Fondation Hôpital Charles-LeMoyne est heureuse d'annoncer que la Classique de golf et vélo Serge-Lemieux 2019, présentée par RBC Banque Royale, a permis d'amasser un montant net de 175 715$ afin d'offrir aux patients de la Montérégie le meilleur de la médecine de demain.

Au cours de cette journée qui s'est tenue le 21 mai, les cyclistes ont eu le privilège de pédaler en compagnie de professionnels canadiens de cyclisme, dont Lyne Bessette, championne canadienne et olympienne, qui a pris quelques minutes avant le départ pour parler de sa carrière d'athlète. De leur côté, les golfeurs ont eu la chance d'évoluer sur le parcours du Club de golf Pinegrove de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Tout au long de la journée, les participants ont misé sur les prix exclusifs de l'encan, notamment l'authentique oeuvre Lignes d'arrêt d'Armand Vaillancourt, sculpteur-peintre de renom, ainsi qu'une expérience gastronomique au 41e étage de la Place Ville-Marie, offrant une vue sur la ville de Montréal.

Cette 27e Classique de golf et vélo Serge-Lemieux fut - une fois de plus - une occasion unique de faire une réelle différence pour l'amélioration des soins de santé en Montérégie.

Étaient notamment présents Éric Dufour - architecte associé, Lemay, Bernard Dallaire - Gestionnaire de portefeuilles et vice-président, Banque Nationale, Jocelyn Poirier - directeur général, Stikeman Elliott, Nathalie Boudreau - directrice générale, Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, Benoit Lemieux - président, Gestion immobilière BCL et président, Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, Lise Pouliot, présidente directrice-générale adjointe, CISSS de la Montérégie-Centre et Germain Bureau - vice-président, Services financiers commerciaux, Rive-Sud de Montréal, RBC Banque Royale.

Instauré en 2018, le Prix Serge-Lemieux souligne les gens qui s'impliquent et appuient la Fondation depuis de nombreuses années.

Cette année, le Prix Serge-Lemieux a été remis à Dr Régent Beaudet, qui s'est impliqué auprès de la Fondation durant 16 ans. Directeur de la santé publique à l'Hôpital Charles-Le Moyne, il a siégé sur le conseil d'administration de la Fondation et en a été le président de 2010 à 2014.

Au cours de toutes ses années d'implication, Dr Beaudet a vu de nombreuses réalisations se concrétiser grâce aux actions de la Fondation. Il est fier d'avoir pu y contribuer, et ainsi, d'avoir aidé l'Hôpital à réaliser sa mission régionale, soit celle d'offrir aux patients de la Montérégie l'accès à des soins de haute spécialité, à proximité de leur lieu de résidence.