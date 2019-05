Pour l'autisme

À l'occasion de son assemblée générale annuelle, la Fédération québécoise de l'autisme (FQA) a remis le 25 mai dernier à Québec les Prix de reconnaissance de la FQA à des personnes et projets qui favorisent l'intégration des personnes autistes dans des contextes scolaires, professionnels et sociaux.

Le prix Coup de chapeau, qui souligne des projets favorisant la participation sociale des personnes autistes, a été remis à Autisme de l'Est-du-Québec (ADEQ). À l'issue d'ateliers d'été en arts visuels (photographie, vidéo, etc.), l'ADEQ a créé un site Internet très original dans lequel les visiteurs sont invités à déambuler virtuellement pour découvrir les différentes oeuvres. La Fédération a également souhaité saluer l'implication de Coralie Samuel, une des jeunes participantes aux ateliers participatifs. À travers elle, ce sont toutes les personnes du projet que la Fédération a souhaité féliciter.

L'hommage à l'innovation a été remis à Myelin, une start-up née en 2017. Objectif ? Rendre l'information en santé mentale accessible à tous grâce notamment à l'intelligence artificielle. La première application, actuellement en phase de co-construction, est dédiée à l'autisme et a pour vocation d'être une plateforme d'information et de collaboration destinée à la fois aux personnes autistes, à leur famille et aux intervenants concernés. Novateur, ce modèle de transfert de connaissances devrait aussi permettre de faire le pont entre la recherche et le terrain.

Le prix Gilbert-Leroux, qui récompense un projet favorisant l'épanouissement de jeunes autistes dans le milieu scolaire, a été décerné à l'École secondaire de la Montée pour ses ateliers de machines à coudre dans lesquels les élèves d'une classe TSA fabriquent toutes sortes d'objets qu'ils vendent pendant le Mois de l'autisme. Ils y apprennent les habiletés sociales et professionnelles, mais aussi la solidarité et l'engagement citoyen puisque 50 % des profits sont remis à l'association Autisme Estrie.

Le prix Peter-Zwack, qui rend hommage à un homme de conviction qui croyait fermement à l'intégration des personnes autistes au travail, a été décerné à Raphaël Gosselin qui a été intégré dans une entreprise dans laquelle il interagit à son aise et s'épanouit : Industrie Sansfaçon. Une belle réussite menée dans le cadre du programme « Dans une usine, j'ai toute ma place ».

L'hommage Michel-Francoeur a été décerné à Éric Lépine. Sur son blog, intitulé Simplement-Différent et créé en février 2017, il partage ses expériences, y compris celles de papa d'un jeune autiste Asperger, Alexis ! Passionné et passionnant, Éric Lépine est aussi auteur, conférencier, formateur avec à chaque fois la volonté de faire avancer la bienveillance et la compréhension réciproque.