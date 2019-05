6,6 millions pour les enfants malades

Le 8 mai dernier, la 26 e journée Grand McDon a permis d'amasser plus de 6,6 millions de dollars en faveur de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada (OMRM) et d'autres organismes de bienfaisance pour enfants de partout au pays.

Le Grand McDon est le plus grand programme de levée de fonds organisée par la chaîne de restaurants.

Lors du Grand McDon, 1$ était remis à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM) et plusieurs autres oeuvres de charité venant en aide aux enfants, pour chaque breuvage chaud McCafé, sandwich Big Mac ou repas Joyeux festin vendu.

Nouveauté cette année : les clients pouvaient également se procurer un article de la collection exclusive Grand McDon x Peace Collective dans les restaurants participants. Toutes les recettes provenant de cette vente seront remises à l'OMRM ainsi qu'à des organismes de bienfaisance pour enfants. Chaque achat aide les familles à rester ensemble pendant les traitements de leur enfant malade dans un hôpital avoisinant.

De nombreux Canadiens, aux côtés de personnalités connues telles Étienne Boulay, Maïka Desnoyers et PL Cloutier, ont fait savoir publiquement en utilisant le mot-clic #MonEngagement comment ils venaient en aide à l'une des plus importantes collectes de fonds au pays.

« Toutes les 20 minutes, une famille se présente à un Manoir Ronald McDonald ou à une Salle familiale Ronald McDonald au pays pour obtenir de l'aide », déclare Cathy Loblaw, présidente et chef de la direction de l'OMRM du Canada. « Les sommes recueillies le jour du Grand McDon sont directement versées en aide à ces familles pour qu'elles demeurent ensemble aux côtés de leur enfant malade pendant ses traitements dans un hôpital avoisinant et pour rendre leur épreuve un peu moins difficile. Nous sommes remplis de gratitude envers McDonald's et ses clients pour leur appui. »

Au Québec, la vice-présidente régionale, région de l'Est chez McDonald's Canada, Natalie Saulnier, a visité plusieurs restaurants durant le Grand McDon.

Le Grand McDon a été créé en 1977 par George Cohon, fondateur de McDonald's du Canada. Les 15 Manoirs Ronald McDonald et les 16 Salles familiales Ronald McDonald au Canada offrent un toit aux familles forcées de se déplacer pour les traitements d'un enfant malade. Au total, en prenant en compte la Clinique mobile Ronald McDonald, l'OMRM est en mesure de soutenir plus de 25 000 familles provenant de plus de 1800 collectivités chaque année. L'an dernier, les restaurants McDonald's au pays ont récolté plus de 6,1 millions de dollars le jour du Grand McDon.

Les 15 Manoirs Ronald McDonald offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 16 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Grâce aux Cliniques mobiles Ronald McDonald, les collectivités de l'Alberta reçoivent les soins médicaux de base qui ne sont pas facilement accessibles.

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée accueillent près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés comptent près de 100 000 employés d'un océan à l'autre. Plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats de produits alimentaires, de boissons et d'emballages totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs au Canada.