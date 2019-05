160 000$ pour l'IRCM

Plus de 700 coureurs et marcheurs se sont présentés sur les pistes du mont Royal afin d'appuyer la relève en recherche médicale le 11 mai dernier.

Dans le cadre de sa 10e année, le Challenge IRCM, une activité de collecte de fonds de la Fondation de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), a amassé 160 000$ pour soutenir les étudiants de l'Institut par l'entremise de bourses.

« La promotion d'un mode de vie sain est une composante importante de nos convictions chez Manuvie », a déclaré Richard Payette, président et chef de la direction de Manuvie Québec et membre du conseil d'administration de l'Institut. « C'est pourquoi nous sommes heureux d'être le présentateur officiel du 10e Challenge IRCM et de soutenir le travail des chercheurs de l'IRCM, qui innovent constamment et font des découvertes qui auront d'importantes retombées sur la santé. »

« Au nom de la communauté de l'Institut et de la Fondation, nous remercions sincèrement Manuvie ainsi que l'ensemble des partenaires du Challenge pour leur appui à l'IRCM », ont déclaré André Couillard, président de la Fondation de l'IRCM, et Max Fehlmann, président et directeur scientifique de l'IRCM. « Nous souhaitons également remercier les participants, nos nombreux bénévoles, les membres du comité des ambassadeurs du Challenge IRCM et plus particulièrement les coprésidents de ce dernier, Isabelle Cantin, banquier privé de RBC Gestion de patrimoine, ainsi que Marc Tremblay, chef de la direction technologique de CONFORMiT. »

L'IRCM étant un centre de recherche regroupant non seulement des laboratoires, mais aussi des cliniques spécialisées et un centre de recherche sur les maladies rares et génétiques chez l'adulte, des patients étaient présents en très grand nombre afin de rappeler l'importance d'appuyer la recherche médicale.

« Étant diabétique de type 1, j'ai participé à quelques études cliniques de l'IRCM afin de contribuer aux recherches de l'Institut, témoigne Jean-Sébastien Graham, patient de la clinique de l'Institut. Le Challenge IRCM est une manière de plus d'aider l'IRCM à améliorer la qualité de vie et les traitements pour les personnes atteintes de diverses maladies.

Étaient également présents Isabelle Baril, directrice générale de la Fondation de l'IRCM, et Pierre Duplessis, président du CA de l'IRCM.

Depuis sa création en 2010, le Challenge IRCM a permis de recueillir plus de 760 000$. Le prochain Challenge IRCM aura lieu en mai 2020.