132 000$ pour les femmes dans le besoin

Animée par Julie Couture, chef d'antenne à TVA et LCN, et sous la présidence d'honneur de Caroline Lacroix, vice-présidente aux communications et marketing chez Cominar, la soirée aux couleurs printanières s'est déroulée dans une ambiance cocktail. Plus de 400 invités du milieu des affaires se sont rassemblés et ont permis d'amasser la somme de 132 315$ nets.

«Pour une quatrième fois, l'événement CocktElle est une grande réussite et nous sommes tous touchés par l'appui de nos partenaires, commanditaires et invités. Sans eux, la motivation à continuer notre travail ne serait pas la même. Leur support est précieux et leur générosité nous encourage à poursuivre notre mission, qui est de changer la vie des femmes», a déclaré Marie-Lise Andrade, directrice générale de la Fondation Lise Watier.

Les fonds récoltés contribueront à soutenir le programme s'Entreprendre dans la région de Québec. Ce programme vise à aider les femmes en situation précaire à atteindre l'autonomie financière et l'épanouissement professionnel par le démarrage d'une entreprise, la poursuite d'études postsecondaires ou encore un retour sur le marché du travail.

Ce programme d'intervention est aujourd'hui offert dans quatre régions du Québec, soit à Québec, à Montréal, en Montérégie et dans les Laurentides et soutient 150 femmes par année. Reconnue par l'Université Concordia, la branche entrepreneuriale du programme propose aux femmes dans le besoin une approche unique de formation, d'accompagnement et de soutien financier, en plus d'avoir un réel impact à long terme sur la vie de ses participantes.

Rythmée par DJ Chris ainsi que 5M1D, la soirée-bénéfice comprenait un cocktail dînatoire, un encan silencieux dans lequel étaient mis de l'avant des artistes et artisans, un photobooth et le tirage de billets d'avion. La Fondation Lise Watier tient à remercier Caroline Lacroix de Cominar pour la présidence d'honneur, ainsi que ses nombreaux partenaires et invités. Leur contribution aura un impact concret sur la vie de plusieurs femmes de la région de Québec.

Étaient également présents Valérie Desmeules (Le Capitole de Québec), Lise Watier, Jean Leblond (De Villebon International), Annie Labbé (Pricewaterhousecooppers), Alain Madgin (Citoyen Optimum), Anne-Marie Boissonnault (Maison 1608 par Solisco), Marie-Lise Andrade ( Fondation Lise Watier), Marie-France Benoit (Groupe Altus), Anne-France Desmeules (Hatem + D), Christine Vézina (Epiderma), Jinny Nadeau (Ivanohé Cambridge), Ichrak Zahar (Ameublement Tanguay), Anne-Marie Naud (Fasken) Claude Bernard (Fondation Lise Watier) et Gabrielle Lévesque (Zebra Media Inc).

La Fondation Lise Watier est un organisme philanthropique résolu à changer la vie des femmes dans le besoin au Québec. Animée par le désir de leur redonner leur fierté, de les aider à se reprendre en main et à bâtir elles-mêmes un avenir à la mesure de leurs aspirations, la Fondation Lise Watier travaille chaque jour depuis 2009 pour favoriser l'autonomie financière des femmes d'ici. Son programme s'Entreprendre encourage l'entrepreneuriat féminin, l'éducation postsecondaire et le retour à l'emploi comme outils pour sortir de manière durable de la précarité