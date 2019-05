Hommage à Brian Mulroney

À l'occasion de la Soirée Honoris en l'honneur du très honorable Brian Mulroney, la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) a amassé un montant de plus de 3,6 millions de dollars, soit l'une des sommes les plus importantes au Canada pour ce genre d'événement.

L'argent amassé permettra de poursuivre la mission d'excellence du CHUM, qui nommera son unité des soins hépato-biliaires et pancréatiques en l'honneur de cet illustre premier ministre du Canada et en reconnaissance de son implication et de sa générosité. La Fondation du CHUM a également pu compter sur le soutien de près de 220 hauts dirigeants et décideurs du monde des affaires, réunis hier soir au Ritz-Carlton Montréal pour l'occasion.« Ma famille et moi avons été très touchés par l'initiative de la Fondation du CHUM. Il était donc primordial pour nous tous, de nous impliquer chacun à notre manière. Nous sommes fiers de la somme amassée, mais surtout, extrêmement reconnaissants de la grande générosité dont ont fait preuve les entreprises et les donateurs », a souligné le président d'honneur et président du comité organisateur, Mark Mulroney.

« Le succès de cette soirée témoigne du profond respect que voue la communauté des affaires de Montréal et du reste du pays à Brian Mulroney, un homme qui a marqué l'histoire du Canada. Au nom de la Fondation du CHUM, j'aimerais spécialement remercier tous les membres de la famille Mulroney, avec une mention toute spéciale à Mark Mulroney, grand artisan du succès financier de cette soirée, ainsi que les nombreux présidents d'honneur pour leur contribution exceptionnelle », a renchéri le président du conseil d'administration de la Fondation du CHUM, Marc Tremblay.

Traité en 2005 par l'unité des soins hépato-biliaires et pancréatiques, M. Mulroney a souhaité partager son éternelle reconnaissance envers le personnel du CHUM. « J'évoque toujours ces moments avec beaucoup d'émotions. Un jeudi soir, on a fait venir mes proches alors que je pensais partir pour le grand voyage. Grâce aux experts du CHUM, et plus particulièrement au Dr André Roy, une intervention d'urgence a permis de me sauver la vie. J'ai donc voulu redonner au CHUM afin de remercier ceux que je n'oublierai jamais », a mentionné le très honorable Brian Mulroney.

« Le CHUM est unique au monde, ce n'est pas qu'un hôpital, c'est un leader mondial de la santé. L'appui et la mobilisation du milieu des affaires sont essentiels à la poursuite de notre mission de soins, d'enseignement, de recherche et d'innovation au service de la population. Je tiens à saluer l'engagement exceptionnel du très honorable Brian Mulroney, dont le nom est désormais associé à notre établissement », a souligné le président-directeur général du CHUM, Dr Fabrice Brunet.

Portée par les fils de Brian Mulroney, Mark et Ben, la soirée a permis de retracer, par le biais d'hommages, les réalisations et les grands moments de sa vie. Elizabeth Theodora Lapham, fille de Caroline Mulroney, a interprété deux chansons pour son grand-père. Les convives ont également pu apprécier le menu élaboré par le chef Alain Passard, propriétaire du restaurant L'Arpège de Paris, trois étoiles au Guide Michelin, et préparé avec l'aide du chef exécutif du Ritz-Carlton Montréal, Johnny Porte.

« La Fondation du CHUM doit constamment se réinventer pour permettre au CHUM de repousser les limites de l'excellence et d'offrir les meilleurs soins, spécialisés et surspécialisés, à toute la population québécoise. Nous sommes fiers d'avoir innové en créant la Soirée Honoris », a évoqué la présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM, Julie Chaurette.

La Fondation du CHUM tient à souligner l'apport des présidents d'honneur de la soirée, soit Alain Bouchard, Stephen Bronfman, Paul G. Desmarais Jr., Pierre Lassonde, Mark Mulroney, Pierre Karl Péladeau, Calin Rovinescu et Michael Sabia, qui ont su mobiliser de grandes entreprises autour de la cause du CHUM.

Le succès de cette soirée repose également sur le soutien de ses nombreux partenaires, soit Scotiabank, grand mécène de l'événement, ainsi que les entreprises suivantes : Air Canada, Alimentation Couche-Tard, Alvin Segal Family Foundation, Banque Nationale, BMO Groupe financier, Bombardier, Cadillac Fairview, CIBC, Claridge, CN, Dream, GardaWorld, Groupe Bruce Kent, IBM, Ivanhoé Cambridge, La Capitale Assurance et services financiers, Provigo, Norton Rose Fulbright, Omers, Peerless Clothing, Power Corporation du Canada, Québecor, RBC Banque Royale, Stingray, StorageVault, TD Securities, TFI International ainsi que Wyndham Hotels and Resorts.

La Fondation a pour mission d'assurer au CHUM une source de financement complémentaire. C'est grâce au soutien d'une fondation qu'un établissement de santé peut accélérer son développement technologique et rayonner au plan local, national et international. La Fondation du CHUM agit comme catalyseur et véritable force motrice dans la réalisation de la mission du CHUM grâce à une multitude d'initiatives, d'activités de collecte de fonds et à sa campagne majeure de financement.

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal offre des soins, spécialisés et surspécialisés, aux patients et à toute la population québécoise. En tant que centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins, de recherche, d'enseignement, de promotion de la santé ainsi que d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, afin d'améliorer sans cesse la qualité des soins et la santé de la population. Depuis l'automne 2017, les patients et leurs proches vivent une expérience hospitalière renouvelée dans les nouvelles installations du CHUM.

Le Service de chirurgie hépato-biliaire et pancréatique est spécialisé dans le traitement des lésions cancéreuses et complexes du foie, des voies biliaires et du pancréas de même que du volet chirurgical de la transplantation hépatique. En plus d'être le plus grand centre de greffe hépatique au Québec, le CHUM est le seul centre hospitalier où s'effectuent des transplantations hépatiques à partir d'un donneur vivant. La mise sur pied d'un programme de recherche en immuno-oncologie permet d'offrir une nouvelle approche de traitement pour les patients atteints de cancer du foie, du pancréas ou des voies biliaires.