Plus de 500 entrepreneurs, chercheurs et étudiant en IA de la communauté tech montréalaise se sont rassemblés le 26 avril dernier au Centre Mont-Royal à l'occasion de la 2 e Conférence IA de TechAide.

Cette conférence d'une journée, initiée par Hugo Larochelle, chercheur scientifique et responsable de Google Brain à Montréal, présentait les plus récentes avancées en intelligence artificielle (IA). L'événement a permis de récolter 165 000$ pour Centraide du Grand Montréal afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

La Conférence IA rassemblait neuf des meilleurs chercheurs et spécialistes dans le domaine, dont Yoshua Bengio, directeur scientifique et fondateur de l'Institut québécois d'intelligence artificielle (MILA) et colauréat du prix A.M. Turing, considéré comme étant le « Nobel de l'informatique ». L'informaticienne Joelle Pineau, boursière William Dawson de l'Université McGill, qui codirige le Laboratoire sur le raisonnement et l'apprentissage à l'Université McGill, faisait également partie des conférenciers.

En plus des revenus récoltés grâce aux coûts d'inscription à la conférence, les participants étaient invités à faire des dons qui étaient jumelés par Hugo Larochelle jusqu'à concurrence de 25 000$.

« J'ai beaucoup de chance. Mes parents m'ont soutenu dans mes études, dans un domaine qui offrait alors peu de perspectives d'emploi. Je sais que ce n'est pas le cas pour tous les jeunes. Il est important pour moi de poser des gestes concrets pour redonner ce que j'ai reçu à la communauté. Cette conférence de TechAide représente une occasion unique », a mentionné Hugo Larochelle.

Étaient également présents les chercheurs Kyunghyun Cho, Jamie Kiros, Pablo Samuel Castro, Yann Dauphin, Negar Rostamzadeh, Jennifer Chayes et Timothy Lillicrap.

TechAide, une initiative de l'organisme OSMO, est un regroupement philanthropique qui propose des activités de rassemblement aux employés du secteur des technologies et des « startups » afin de soutenir Centraide du Grand Montréal. Les activités de collecte de fonds proposées encouragent les échanges entre les travailleurs autonomes, les employés d'entreprises établies ou en démarrage, les fonds d'investissement et le milieu académique.

TechAide permet non seulement de rallier la communauté technologique autour d'une seule et même cause, soit celle de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, mais aussi de créer des réseaux et des échanges entre les participants. Jusqu'à maintenant, plus de 465 000$ ont été récoltés par TechAide grâce aux multiples activités organisées depuis 2016 par ses bénévoles.

Le développement des tout-petits, le décrochage scolaire, le manque de soutien psychologique aux parents et aux familles, l'itinérance, la faim, l'insalubrité et l'inaccessibilité des logements, l'isolement des aînés, l'exclusion des personnes handicapées et des immigrants sont autant de problématiques auxquelles les fonds versés à Centraide du Grand Montréal permettent de faire face.

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57 000 bénévoles sont impliqués au sein des quelque 350 organismes qu'il soutient et plus de 22 000 bénévoles se consacrent à l'organisation de sa campagne annuelle. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

La Conférence IA de TechAide 2019 a été rendue possible grâce au support de près de 20 partenaires engagés, incluant une contribution d'Hydro-Québec, commanditaire platine de l'événement.