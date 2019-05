La Direction des études et l'équipe des bibliothèques du campus de Longueuil et de l'École nationale d'aérotechnique du Cégep organisent depuis 2007 ce 5@7. Cette année, Sylvain Lambert, directeur général, Josée Mercier, directrice des études, Rachel Belzile, directrice adjointe des études, et quelques-uns des auteurs honorés ont lu un extrait de chacune des oeuvres publiées en 2018.

Depuis 2006, les oeuvres des auteurs du cégep Édouard-Montpetit sont facilement identifiables aux bibliothèques de l'établissement par la pastille « Auteur du Cégep ». Les volumes peuvent être empruntés par les résidents de Longueuil, sur présentation de la carte d'une des bibliothèques de la Ville. Dans l'optique de reconnaître plus facilement les oeuvres des auteurs, une section réservée aux publications est également disponible sur le site web de la bibliothèque.

La bibliothèque du campus de Longueuil est ouverte à la communauté pour la lecture, la détente et les études. Au total, 75 000 volumes de nature académique, une centaine de revues scientifiques, des journaux et une collection de bandes dessinées pour adulte peuvent être empruntés.

Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d'enseignement supérieur, constitué du campus de Longueuil et de l'École nationale d'aérotechnique. Il met en oeuvre des programmes d'études et des activités de formation au secteur régulier et à la formation continue.