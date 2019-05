310 000$ pour la nutrition des enfants

L'événement, organisé par les équipes de direction des bannières Provigo et Maxi, a permis d'amasser la somme de 310 000$ afin de soutenir des programmes de nutrition pour les enfants partout au Québec. Pour l'occasion, plus de 525 participants, collègues, fournisseurs et partenaires d'affaires de l'entreprise étaient réunis au Casino de Montréal.

« Les statistiques sont alarmantes. Au Québec, 1 enfant sur 6 vit de l'insécurité alimentaire. Bien que nous vivions dans un pays où des aliments sains et nutritifs se trouvent en abondance, plusieurs enfants ne mangent pas à leur faim. Nous sommes heureux de faire équipe avec la Fondation pour les enfants PC afin d'aider à lutter contre la faim chez les enfants. », a déclaré Patrick Blanchette, vice-président, Maxi.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir amassé la somme de 310 000$ cette année afin d'aider une cause qui nous tient tant à coeur, celle des enfants. Je tiens à remercier les membres du comité organisateur, les nombreux bénévoles qui se sont joints à nous, ainsi que nos partenaires et commanditaires qui ont contribué à faire de cet événement un franc succès. », a déclaré Sylvain Jodoin, directeur de groupe, Provigo.

La Fondation pour les enfants PC croit qu'avoir accès à des aliments sains et à une éducation quant aux saines habitudes alimentaires permet aux enfants d'apprendre, de grandir, d'améliorer leur bien-être et de contribuer de façon positive au monde qui les entoure. En 2017, la Fondation s'est engagée à verser 150 millions$ au cours des 10 prochaines années pour lutter contre la faim chez les enfants et offrir de l'éducation nutritionnelle à travers le pays.

« La Fondation pour les enfants PC a pour mission de lutter contre la faim chez les enfants d'ici. Grâce à nos dons destinés à soutenir des programmes de nutrition dans les écoles et les organismes communautaires, nous souhaitons aider le plus grand nombre d'enfants possible, car ce sont eux qui forment la relève de demain », a indiqué Johanne Héroux, directrice principale des affaires corporatives et des communications chez Les Compagnies Loblaw Limitée.

En 2018, la Fondation pour les enfants PC a versé plus de 1,2 million$ à des écoles et des organismes communautaires du Québec, permettant ainsi d'éduquer à la saine alimentation et de nourrir plus de 81 000 enfants.