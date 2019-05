57 000$ pour l'autisme

La Fondation autisme Laurentides et les franchisés McDonald's Albert et Nicola Lévy ont annoncé que le premier souper gastronomique Unis pour l'autisme, qui a eu lieu au Centre communautaire et culturel de Sainte-Thérèse le 24 avril, a permis d'amasser plus de 57 000$ au profit de la Fondation.

Tout au long de la soirée, les invités ont eu droit à plusieurs numéros de variété présentés par des artistes autistes tout en profitant d'un menu gastronomique créé sur mesure pour l'occasion par le propriétaire du restaurant Fogo Euro Lounge, Yves Da Silva. Emmanuel Auger, comédien et animateur, a mené la soirée et a profité de l'occasion pour partager avec les invités l'histoire de sa nièce Ellie-Anne, qui a été diagnostiquée du syndrome de l'autisme il y a plus de 20 ans. Albert Lévy, franchisé McDonald's et partenaire de la Fondation depuis plusieurs années, s'est dit honoré et ému de pouvoir soutenir cet organisme qui lui est très cher.

« Au cours des douze dernières années, mon épouse Nicola et moi sommes impressionnés de voir à quel point la communauté des Basses-Laurentides se mobilise pour la cause de l'autisme. L'autisme touche malheureusement bon nombre de familles de la région, et la Fondation autisme Laurentides accomplit tous les jours un travail magistral et indispensable. Nous sommes honorés de collaborer avec l'organisme depuis plusieurs années et d'ainsi soutenir ses activités pour les familles », a déclaré Albert Lévy.

« Notre organisme travaille d'arrache-pied afin de pouvoir offrir les services qu'ont besoin les familles de la région, et cette première édition du souper gastronomique Unis pour l'autisme fut un énorme succès grâce aux partenaires qui nous ont offert un soutien précieux. Grâce à eux, nous pourrons, entre autres, développer nos ateliers et plateaux de travail pour adultes TSA et ainsi offrir plus de répit aux familles », a expliqué Karine Brunet, directrice générale de la Fondation.

Étaient également présentes la conjointe de M. Lévy, Nicola Lévy, franchisée McDonald's de la région des Basses-Laurentides et Natacha Dufresne, présidente du conseil d'administration de la Fondation autisme Laurentides.

La Fondation autisme Laurentides et Albert Lévy tiennent à remercier les députés régionaux et provinciaux, dont Éric Girard, député de Groulx et ministre des Finances du Québec et ministre responsable de la région de Laval, Linda Lapointe, députée de Rivières-des-Mille-Îles, Ramez Ayoub, député de Thérèse-De Blainville, et Lucie Lecours, députée de Les Plaines, ainsi que tous les représentants des villes de la région, dont Marlène Cordato, mairesse de Boisbriand, Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse, Richard Perreault, maire de Blainville préfet de la MRC Thérèse-De Balinville, Éric Westram, maire de Rosemère, Gilles Blanchette, maire de Bois-des-Filion, et Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines, pour leur soutien inconditionnel et leur présence à cette première édition du souper gastronomique Unis pour l'autisme.

La Fondation aimerait souligner l'appui financier offert par la Banque de Montréal à titre de partenaire prestige. Cette contribution fut un élément fort important dans l'organisation de cet événement. Elle tient aussi à remercier tous ses partenaires de la soirée, soit Maserati (Montréal, Laval), Le Groupe Marrocco de RBC Dominion Valeurs Mobilières, Entretien Cinq Étoiles, Garderie éducative Châteaux des précieux, H&K International, Construction Bois-Francs, EDP, GO Environnement, Karrelex, Trottier Fruits et Légumes, TLA Architectes, Spa et Hôtel Le Finlandais, Mr. W, Fuel, Faubourg Boisbriand et Consfam Holdings inc.

En plus de tous les dons recueillis lors de cette soirée, la Fondation pourra compter sur l'appui de M. Lévy dans le cadre du 26e Grand McDon afin d'amasser davantage de fonds.

Albert Lévy est propriétaire de dix restaurants McDonald's dans la MRC Thérèse-de Blainville, d'un restaurant McDonald's de la MRC Des Moulins, et de trois restaurants à Laval. Il est fortement engagé envers sa communauté. Depuis que M. Lévy est devenu franchisé en 1996, il a remis plus de 400 000$ à divers organismes communautaires et sportifs.

La mission de la Fondation autisme Laurentides est d'amasser des fonds afin de permettre à la Société de l'autisme des Laurentides d'offrir aux familles vivant avec une personne présentant un Trouble du Spectre de l'autisme (TSA) l'accès à des services de répits et de loisirs spécialisés adaptés au besoin de chaque enfant si différent. L'objectif principal est d'offrir pour une majorité de participants un accompagnement de 1/1 soit, 1 accompagnateur par participant. Cet accompagnement assure en tout temps la santé et la sécurité des participants.