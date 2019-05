60 000$ pour Maisonneuve-Rosemont

La Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) a mobilisé plus de 130 médecins et employés de l'HMR pour participer aux courses du 5, 10 et 21 km, les 27 et 28 avril derniers au parc Jean-Drapeau, lors du Défi caritatif Banque Scotia.

Seize équipes de différents départements de l'Hôpital et trois équipes de patients se sont investies pendant des semaines pour préparer leur course et collecter des fonds afin de relever ce défi sportif et caritatif. Plus de 60 000$ ont été amassés pour la réalisation de projets répondant aux besoins immédiats des patients.

Pour une troisième année consécutive, les membres du personnel soignant se sont unis pour concrétiser des projets qu'ils ont initiés au sein de leur département et qui verront le jour grâce à leur générosité. « Chaque année, les médecins et employés de l'HMR nous surprennent par leur enthousiasme et leur détermination à faire toujours plus pour le mieux-être de leurs patients ! » a déclaré Lucie Drapeau, directrice générale de la Fondation HMR. « Après trois ans, nous avons pu voir les fruits de ces efforts avec la réalisation de projets aussi originaux que cruciaux au sein de plusieurs départements de l'HMR. Pour la Fondation HMR, c'est un vrai plaisir et une immense chance de travailler main dans la main avec le personnel soignant. »

Des équipes des secteurs d'ergothérapie, de logistique, de néonatalogie, d'obstétrique-gynécologie, de recherche clinique, d'ophtalmologie, d'ORL, de pédiatrie, de radio-oncologie, de soins intensifs, de l'urgence, de cancérologie, du Centre de jour de diabète, du Centre de recherche, de la direction des Services professionnels et du service des bénévoles de l'HMR, se sont spontanément regroupées pour participer à l'événement aux côtés des employés de la Fondation HMR qui étaient aussi en piste.

La Fondation HMR remercie toutes les équipes participantes et félicite tout particulièrement deux d'entre elles qui se sont démarquées. Pour une deuxième année consécutive, l'équipe des Urgences a amassé le plus de fonds avec un montant de plus de 10 000$. Cette somme servira à l'achat d'un mannequin pédiatrique qui permettra au personnel médical de perfectionner ses connaissances et de répondre efficacement aux urgences complexes. Quant à l'équipe d'ORL, elle a réussi à mobiliser plus de 21 coureurs du département pour participer à la course.

Partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) depuis plus de 40 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l'Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. La Fondation appuie les projets visant l'amélioration constante des soins, le développement de l'enseignement et la croissance de la recherche.

Le Défi caritatif Banque Scotia (DCBS) est un parcours de course à pied, certifié par Athlétisme Canada. En plus d'appuyer l'économie locale, le DCBS permet d'amasser des fonds pour des organismes de bienfaisance locaux et nationaux.