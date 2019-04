1,4 million pour le cancer

Depuis 26 ans, le total amassé par le Bal de la Jonquille est de 35,2 millions$.

Le thème cette année était Picasso et le nombre d'invités s'élevait à 600. La maîtresse de cérémonie était, pour la quatrième fois, la comédienne et animatrice Julie du Page.

Les invités ont pu voir l'artiste numérique Jeremy Sutton peindre sur le canevas de son iPad et admirer des mannequins inspirés de Picasso, dont l'une était vêtue d'une robe de soirée conçue par le couturier québécois Xavier Laruelle et peinte à la main par Mireille Champagne, et d'autres maquillés par Espace Makeup.

Les tables triangulaires cubistes conçues expressément pour Le Bal de la Jonquille par Location Gervais constituaient une première parmi les événements montréalais. Les 600 assiettes de présentation faites en Chine expressément pour le Bal proposaient des visages colorés à la Picasso.

Étaient également présents Paul Lepage (coprésident du Bal de la Jonquille), président et chef de la direction, Les systèmes médicaux Intelerad, Richard Voyer (coprésident du Bal de la Jonquille), chef de la direction, Soprema Amerique du Nord, et Denis Lalonde, directeur général, Société canadienne du cancer (Québec).