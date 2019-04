315 000$ pour Santa Cabrini

Plus de 420 personnes se sont donné rendez-vous le 6 avril dernier au Pavillon-sur-le-Lac du Château Vaudreuil pour célébrer le 5e Gala Santa Cabrini, tenu sous les coprésidences d'honneur de Mario Rigante, président régional de BMO Banque de Montréal, et Sam et Diana Scalia, respectivement président et conseillère stratégique de Samcon.

Le Gala Santa Cabrini a permis de récolter la somme nette de 315 279$. « Il s'agit là d'une première contribution significative de la communauté des affaires de Montréal à la construction d'un nouveau bloc opératoire ultra-moderne et doté d'une technologie d'avant-garde à l'Hôpital Santa Cabrini », se réjouit le président de la Fondation Santa Cabrini, Elio Arcobelli (Arco Tissus Décoratifs).

Le Gala Santa Cabrini est également une occasion privilégiée de rendre hommage à un membre du corps médical de l'Hôpital Santa Cabrini en lui décernant le « Prix Docteur Albert Chiricosta » pour l'excellence de sa pratique, son engagement social et sa contribution au rayonnement de l'établissement. Cette année, l'honneur a été accordé au Dr Hussein Fadlallah, consacré l'un des meilleurs cardiologues au pays.

De leur côté, les coprésidents du comité organisateur du Gala Santa Cabrini, John Tartaglia (BMO-Banque de Montréal) et Tony Amato (Groupe Pentian) ont remercié tous les commanditaires, les donateurs, les membres du Cercle des Ambassadeurs, les participants et les artisans de l'organisation, pour leur contribution au succès de l'événement.

Au dévoilement des résultats de la soirée, Elio Arcobelli s'est montré des plus élogieux à l'endroit de tous ceux et celles qui ont permis de signer le succès de la soirée. « Grâce à vous, a déclaré M. Arcobelli, le rêve de doter l'Hôpital Santa Cabrini d'un nouveau bloc opératoire est de plus en plus à la portée de toute la population qui demande et mérite l'accès aux meilleurs soins et services de santé. »