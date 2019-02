218 000$ pour le Centre des sciences

La 18e soirée Célébration de la science, animée par Edith Cochrane, a réuni plus de 300 convives, le 21 février dernier au Centre des sciences de Montréal, venus appuyer la mission éducative du deuxième plus grand établissement du genre au pays.

Les sommes amassées serviront notamment au renouvellement de l'exposition chouchou des visiteurs, Science 26, ainsi qu'à offrir l'accès gratuit à plusieurs centaines de familles défavorisées.

« Grâce à votre générosité, nous serons en mesure d'inaugurer, dès novembre 2019, ce que l'on souhaite être une exposition permanente de classe mondiale », a déclaré Isabel Dansereau, directrice générale de la Fondation du Centre des sciences.

La Société immobilière du Canada, qui gère le Centre des sciences, a profité de l'occasion pour présenter un chèque de 1,5 million de dollars, remplissant ainsi une promesse faite lors de l'édition précédente de doubler les dons recueillis en 2018.

L'an dernier, j'ai lancé un défi ambitieux aux convives présents et aux équipes du Centre des sciences. Ce soir, je suis ravie d'annoncer que ce défi a été relevé. C'est donc avec beaucoup de fierté que je remets ce chèque qui viendra appuyer l'importante mission du Centre des sciences », a déclaré Jocelyne Houle, présidente du conseil d'administration de la Société immobilière du Canada.

Depuis sa création en 2001, la Fondation du Centre des sciences récolte des fonds dans le but de contribuer à aider les prochaines générations à découvrir, comprendre et s'approprier la science et la technologie.

Avec plus 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal est un complexe dédié à la science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible à tous et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires sont Volvo, Telus et La Presse +.

La Société immobilière du Canada (SIC) est une Société d'état fédéral autofinancée dont le gouvernement du Canada est l'unique actionnaire. Sa mission est d'obtenir la meilleure valeur économique et communautaire quant aux anciennes propriétés gouvernementales. La SIC est également une chef de file reconnue en matière de gestion des attractions. Elle exploite la Tour CN à Toronto, le Vieux-Port de Montréal, le Centre des sciences de Montréal et le parc Downsview à Toronto.