Étudiants honorés

Ce concours opposait les participants issus des différentes cohortes, qui devaient concevoir, en moins de trois heures, une pièce dentaire de qualité soumise au jury formé de professeurs et de diplômés du domaine.

Tenu pendant la soirée portes ouvertes du campus de Longueuil, l'événement permettait aux visiteurs de voir à l'oeuvre les 47 participants tout en visitant les laboratoires ultramodernes du programme de Techniques de prothèses dentaires, exclusif à Édouard-Montpetit.

Une fois le Défi terminé, les participants ayant conçu la meilleure pièce dentaire selon leur année d'études se sont partagé 4000$ en bourses remis par le Laboratoire dentaire Summum. En 1re année, Wasim Kalalib a remporté 500$ pour son modelage d'une morphologie complète en cire sur une molaire. Justine Boulanger s'est illustrée parmi les participants de 2e année et a obtenu 1500$ pour le montage et modelage d'une prothèse partielle amovible. Enfin, Nicolas Nay-So a remporté 2000$ grâce à sa conception d'une prothèse fixe assistée par ordinateur.

Étaient notamment présents Sylvain Lambert, directeur général du Cégep, William et Yves Lapointe, respectivement directeur adjoint et président du Laboratoire dentaire Summum, Marie-Krystine Longpré, directrice générale de la Fondation du Cégep, et Émilie Brulé, professeure et coordonnatrice du programme de Techniques de prothèses dentaires du Cégep.

L'engagement des partenaires et des professeurs est essentiel pour pouvoir offrir des activités pédagogiques novatrices de la sorte et contribuer à la formation des étudiants, qui doivent répondre aux normes de qualité élevées du domaine. En plus de ces bourses, la Fondation remet chaque année une centaine de bourses totalisant plus de 90 000$ afin de soutenir la réussite scolaire des étudiants du campus de Longueuil et de l'École nationale d'aérotechnique.

En collaboration avec ses partenaires internes et externes, la Fondation contribue au financement de projets qui appuient le Cégep dans la réalisation de sa mission. Depuis 1994, la Fondation a injecté plus de 11 millions de dollars en argent et en équipements au Cégep. Cela représente plus de 900 projets parascolaires et pédagogiques, stages internationaux, colloques et conférences. À ce jour, plus de 2500 bourses ont été remises aux étudiants afin de procurer un soutien pour la poursuite de leurs études supérieures ainsi que pour reconnaître l'excellence de leur dossier scolaire, de leur persévérance et de leur engagement dans la vie étudiante.