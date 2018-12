Étudiants honorés

Ce 31e Gala des bourses, présenté par les caisses Desjardins de la Rive-Sud de Montréal, a permis de remettre plus de 64 000$ à ces étudiants du campus de Longueuil et de l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA) afin de souligner l'excellence de leur dossier scolaire et leur engagement à la vie étudiante. Depuis la première année de l'évènement, près de 1,4 million$ a été remis en soutien aux étudiants.

La directrice des études du Cégep, Josée Mercier, a tenu à féliciter les étudiants pour leurs efforts. « Chaque année, cette célébration nous permet de mettre en lumière le talent et la détermination de nos étudiants. Des personnes inspirantes et engagées dans leur milieu, qui, bientôt, contribueront aux enjeux de notre société dans divers domaines », a-t-elle dit. Elle a, de plus, profité de l'occasion pour remercier le personnel qui contribue incontestablement à la réussite scolaire des étudiants.

La directrice générale de la Fondation du Cégep, Marie-Krystine Longpré, a profité de cette soirée de reconnaissance pour inciter les personnes présentes à donner à la Fondation et pour annoncer que l'organisme et ses partenaires remettront, le 13 février 2019, des bourses pour la persévérance scolaire, un évènement qui se doit également d'être souligné.

« Je ne peux passer sous silence le fait que tous n'ont pas la chance d'avoir un parcours scolaire aussi remarquable malgré leurs efforts, a-t-elle dit. Les bourses remises à l'occasion de la Semaine de la persévérance scolaire, en février de chaque année, visent à reconnaître la détermination d'étudiants qui sont sur la voie de la diplomation, bien que leur parcours soit parfois parsemé d'embûches. »

La Fondation du cégep Édouard-Montpetit est un levier d'avancement institutionnel mis à la disposition de la communauté collégiale, principalement les étudiants. En collaboration avec ses partenaires internes et externes, elle contribue au financement de projets qui appuient le Cégep dans la réalisation de sa mission. Depuis sa création en 1994, la Fondation a injecté plus de 11 millions de dollars en argent et en équipements au Cégep, tant au campus de Longueuil qu'à l'École nationale d'aérotechnique, à Saint-Hubert. Cela représente plus 890 projets parascolaires et pédagogiques, stages internationaux, colloques et conférences. À ce jour, plus de 2500 bourses ont été remises aux étudiants afin de procurer un soutien à la poursuite de leurs études supérieures et ainsi reconnaître l'excellence de leur dossier scolaire, leur persévérance et leur engagement dans la vie étudiante.