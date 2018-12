80 000$ pour les enfants malades

Plusieurs centaines d'enfants y ont participé dans l'espoir de trouver le père Noël quelque part dans le ciel entre Montréal, Toronto et Vancouver.

Dès leur arrivée, des lutins et personnages animés accueillaient les enfants et leur famille aux comptoirs d'enregistrement d'Air Transat aux aéroports Montréal-Trudeau, Toronto-Pearson et de Vancouver. À la barrière d'embarquement, de nombreuses activités attendaient les enfants. Peu après le décollage, le père Noël en personne a fait une apparition dans la cabine.

« Chaque année, Air Transat est heureuse d'organiser cet événement magique qui permet à des centaines d'enfants et à leur famille de vivre un moment tout à fait exceptionnel », a exprimé Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat. « Depuis 2004, ce vol nous tient fort à coeur et chaque fois, c'est nous qui sommes émerveillés par l'engagement de la Fondation, de nos employés, des bénévoles et des partenaires avec qui nous arrivons à faire de cette tradition un événement fort en émotions. »

« En vol avec le père Noël est une activité annuelle incroyable qui apporte énormément de joie aux enfants diagnostiqués d'une maladie grave », témoigne Chris Kotsopoulos, directeur général de la Fondation Rêves d'enfants. « Il permet aux enfants et aux familles de créer et de partager de merveilleux souvenirs des Fêtes, à chérir pour les années à venir. »

Au cours de cette journée, Air Transat en a profité pour annoncer un don de 80 000$ à la Fondation Rêves d'enfants, une somme amassée au cours de la dernière année dans le cadre du programme Petite monnaie, grands coeurs et d'autres initiatives, qui s'ajoute aux six millions de dollars remis à Rêves d'enfants depuis le début du partenariat entre les deux organisations en 2004.

Le programme Petite monnaie, grands coeurs consiste à recueillir de la monnaie auprès des passagers d'Air Transat à la fin de chaque vol. Depuis décembre 2009, les fonds amassés grâce au programme sont remis à parts égales à la Fondation Rêves d'enfants et à SOS Villages d'Enfants, un organisme international qui prend sous son aile les enfants abandonnés ou orphelins dans 134 pays. Depuis novembre 2017, il est également possible de contribuer au programme Petite monnaie, grands coeurs lors d'une réservation d'un forfait soit en ligne sur transat.com, soit par l'entremise d'un conseiller en voyage ou d'un agent du centre d'appels de Transat.

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de liaisons internationales dans quelque 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, l'entreprise transporte près de 4,5 millions de passagers. Établie à Montréal, elle emploie 3000 personnes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

La Fondation Rêves d'enfants est le plus important organisme permettant aux enfants canadiens de 3 à 17 ans atteints d'une maladie qui menace leur vie de réaliser leur plus grand rêve. Depuis plus de 34 ans, Rêves d'enfants a permis à plus de 25 000 enfants de réaliser leur rêve le plus cher avec leur famille, ce qui représente trois rêves par jour. Au Québec seulement, plus de 8000 enfants de toutes les régions ont réalisé leur rêve grâce à Rêves d'enfants et 300 autres rêves sont exaucés chaque année.