60 000$ pour la diversité sexuelle

Le 5 décembre dernier, le Groupe Banque TD, dans le cadre de sa Promesse Prêts à agir, , a remis un don de 60 000$ à l'organisme Interligne, un centre de première ligne en matière d'aide et de renseignements à l'intention des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

Grâce à son service gratuit offert 24 heures par jour, Interligne apporte un soutien aux personnes LGBTQ+, à leurs proches et au personnel des milieux communautaire, scolaire, de la santé et des services sociaux. Le don de 60 000$ remis par la TD servira notamment à augmenter les ressources (spécialistes de la relation d'aide et personnes bénévoles formées en écoute active) pour répondre à plus de personnes en détresse, et à mieux faire connaître ce service d'aide.

Étaient notamment présents Alain Lavoie, directeur, services bancaires aux collectivités, Région du Québec, Groupe Banque TD; Johanne Audet, présidente du conseil d'administration, Interligne; Pascal Vaillancourt, directeur général, Interligne; et Francine Laurin, vice-présidente de district, Rive-Sud de Montréal, Groupe Banque TD.