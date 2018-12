Nathalie Bondil honorée

Mme Bondil est la première dirigeante d'une organisation culturelle québécoise à recevoir le prestigieux prix Peter Herrndorf. Ce prix récompense chaque année un chef de file canadien qui s'est distingué dans le domaine des arts et des affaires, en développant des partenariats avec des artistes, des médias, des chefs d'entreprise et des responsables du secteur public.

Nathalie Bondil déclare : « Première francophone à recevoir ce prix, ici à Toronto, je rappelle combien les deux langues canadiennes sont un atout exceptionnel pour comprendre la complexité de notre démocratie quand certains politiciens attisent la division : Francophone ou Anglophone, nous parlons tous le même langage quand nous soutenons les mêmes valeurs : celle d'une culture partagée. Merci à Business for the Arts, Jim Fleck, à son équipe et au jury pour leur vision et leur action pancanadienne rassembleuse. Et surtout, merci à nos excellentes équipes du MBAM sans qui rien ne serait possible. »

Le jury a choisi Nathalie Bondil car « sous sa direction, le MBAM a pu élever son niveau d'excellence et de notoriété, et [qu'] il est désormais un modèle pour les autres institutions artistiques canadiennes et mondiales ». Les précédents lauréats sont Piers Handling, président-directeur général du Festival international du film de Toronto, et Karen Kain C.C., directrice artistique du Ballet national du Canada. « Au cours des 40 dernières années, Affaires / Arts a démontré que des choses incroyables peuvent se produire lorsque les entreprises et les arts se rassemblent », affirme Nichole Anderson, présidente-directrice générale des Affaires / Arts. « Nous sommes ravis d'honorer et de célébrer les dirigeants qui ont rendu cela possible. »

Dans une vidéo hommage, Michael Audain, philanthrope et ancien président du Musée des beaux-arts du Canada, déclare : « On dit que le directeur de musée idéal est un conservateur doté de compétences entrepreneuriales. Et c'est précisément ce qui définit Nathalie Bondil. Animée d'un esprit d'entreprise, elle est en plus une femme d'action. » Suzanne Fortier, rectrice de l'Université McGill, ajoute: « Elle est convaincue que la culture est au coeur de la communauté et en est même le coeur. La culture témoigne de notre grande histoire, de notre grande tradition, mais aussi de l'évolution de notre ville. »

Au sujet de la mission du Musée, Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada, complète : « Elle expliquait le nouveau rôle du Musée dans la ville : tel un aimant, il attire des gens issus de quartiers différents, des gens aux intérêts différents, ainsi que des gens aux talents différents mais complémentaires. Par sa façon bien à elle de construire une histoire à partir de projets dans lesquels elle croit, Nathalie Bondil amène chacun à se sentir partie prenante de l'histoire. C'est très stimulant. » La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, conclut : « [L'excellence], c'est précisément ce dont est empreint le leadership de Nathalie en art et culture. Elle a choisi la voie de l'excellence. ».

Nathalie Bondil est conservatrice en chef depuis 2000 et a été nommée à la direction générale du Musée en janvier 2007. Sous son impulsion, la politique de conception, de production et d'exportation d'expositions, particulièrement dynamique à l'international, s'est démarquée et le Musée a pris de l'expansion : il s'est doté de deux nouveaux pavillons, en 2011 et en 2016, et a augmenté considérablement les espaces consacrés à l'Atelier international d'éducation et d'art-thérapie Michel de la Chenelière. Ce dernier collabore avec 450 organismes tant des milieux scolaire et sociocommunautaire que du milieu de la santé, afin d'offrir un éventail de programmes touchant à l'éducation, à la culture et à l'art-thérapie auxquels participent chaque année 300 000 personnes (enfants, familles, adultes, aînés et personnes à besoins particuliers). Musée humaniste et socialement engagé, le MBAM fait figure de pionnier et d'acteur majeur dans les domaines de l'éducation et du mieux-être par les arts grâce à des programmes novateurs qui favorisent l'éducation, l'inclusion, l'accessibilité et le mieux-être. Avec 1,3 million de visiteurs en 2017, il se classe au 2e rang des musées d'art les plus fréquentés au Canada, au 8e rang en Amérique du Nord, et au 49e rang dans le monde.

Canadienne et française, historienne de l'art, Nathalie Bondil est diplômée de l'École du Louvre et de l'Institut national du patrimoine, de Paris.

Docteure honoris causa de l'Université McGill et de l'Université de Montréal, Nathalie Bondil est membre de l'Ordre du Canada et chevalière de l'Ordre national du Québec. Elle a reçu le prix Camille-Laurin de l'Office québécois de la langue française, la médaille de l'Assemblée nationale du Québec, la médaille Jacques Cartier et le prix Samuel de Champlain de l'Institut France-Canada ainsi que les insignes de chevalier puis d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française.