435 000$ pour l'IRCM

La Fondation de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) a récolté plus de 435 000 $ à l'occasion de son plus récent Dîner annuel. La soirée s'est tenue le 29 novembre au marché Bonsecours et a fait salle comble avec plus de 460 convives du milieu des affaires, de la recherche et des sciences de la vie.

L'événement s'est déroulé sous la coprésidence d'honneur de Guy Beaumier, vice-président exécutif, Grandes surfaces, Lowe's Canada, et de Nadine Renaud-Tinker, présidente, Direction du Québec, RBC Banque Royale. Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada, a également pris part au Dîner annuel à titre d'invitée d'honneur.

Le thème de la soirée, Chercheurs d'espoir, rendait hommage à la relève scientifique. Depuis sa fondation, l'IRCM a formé plus de 1300 chercheurs. À l'heure actuelle, plus de 250 jeunes chercheurs provenant de plus de 25 pays qui poursuivent leur formation à l'Institut.Étaient également présents Pierre Duplessis, président du conseil d'administration de l'IRCM, et Isabelle Baril, directrice générale de la Fondation de l'IRCM.

« Qu'il s'agisse d'étudiants à la maîtrise et au doctorat ou de stagiaires postdoctoraux, ces jeunes espoirs jouent un rôle indispensable à l'avancement de la recherche biomédicale », ont déclaré André Couillard, président de la Fondation de l'IRCM et Tarik Möröy, président et directeur scientifique de l'IRCM. « C'est pourquoi nous vous remercions de leur témoigner votre appui en étant parmi nous ce soir. »

« Au coeur de la relève de l'Institut se trouvent les leaders de la recherche de demain. Ceux-ci pourraient jouer un rôle crucial dans les façons de traiter les maladies les plus fatales. Appuyer les jeunes chercheurs, c'est investir dans le bien-être de l'ensemble de la collectivité », a affirmé Nadine Renaud-Tinker.

« Soutenir de jeunes scientifiques formés au sein d'un institut de recherche aussi établi que l'IRCM, c'est bâtir des fondations solides pour notre avenir. C'est une fierté de contribuer à ce qu'ils aient tous les outils nécessaires pour se développer à leur plein potentiel », a ajouté Guy Beaumier.

Durant la soirée, la communauté de l'IRCM a également décerné sa médaille du mérite à Louis-Gilles Durand, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à l'essor de l'IRCM. Retraité depuis septembre dernier, le Dr Durand a oeuvré plus de 42 ans pour le compte de l'IRCM, d'abord à titre de chercheur, puis au sein de plusieurs fonctions administratives. Il a notamment assuré les fonctions de vice-président, administration et finances, de président et directeur scientifique intérimaire de l'Institut, ainsi que celui de trésorier de l'IRCM et de la Fondation. Il a également été membre du comité des ambassadeurs du Dîner annuel.

La Fondation de l'IRCM remercie l'ensemble des partenaires et bénévoles qui ont pris part au succès de cette soirée, et plus particulièrement le comité des ambassadeurs du Dîner annuel, présidé par Marie-Hélène Nolet, vice-présidente, Stratégie et services partagés - BDC Services-conseils, de BDC, de même que les membres du conseil d'administration de la Fondation et de l'IRCM.

Fondé en 1967, l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est un organisme à but non lucratif qui effectue de la recherche biomédicale fondamentale et clinique en plus de former une relève scientifique de haut niveau. Doté d'installations technologiques ultramodernes, l'Institut regroupe 35 équipes de recherche qui oeuvrent notamment dans le domaine du cancer, de l'immunologie, de la neuroscience, des maladies cardiovasculaires et métaboliques, de la biologie des systèmes et de la chimie médicinale. L'IRCM dirige également une clinique de recherche spécialisée en hypertension, en cholestérol et en diabète ainsi qu'un centre de recherche sur les maladies rares et génétiques chez l'adulte. L'IRCM est affilié à l'Université de Montréal et associé à l'Université McGill. Sa clinique est affiliée au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). L'IRCM reçoit l'appui du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec.

La Fondation de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est un partenaire indispensable pour l'Institut. Grâce à des personnes engagées qui ont à coeur le présent et l'avenir de l'IRCM, la Fondation s'acquitte de sa mission qui permet de soutenir les travaux de recherche, le développement technologique et les activités de formation de l'IRCM, favorisant ainsi son essor.