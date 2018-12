312 000$ pour La Dauphinelle

Tenue sous la présidence d'honneur de Christiane Germain et de Marie Pier Germain, la soirée a été précédée d'un cocktail dînatoire et a compris une prestation d'Isabelle Boulay. Les participants à la soirée ont pu découvrir les actions menées par La Dauphinelle.

La Dauphinelle offre un soutien aux femmes qui souhaitent s'extraire d'une relation marquée par la violence physique, psychologique, sexuelle ou économique. Elle offre aux femmes et à leurs enfants un refuge sécuritaire et un soutien psychosocial en vue de reprendre le pouvoir sur leur vie et de réaliser leur plein potentiel. Ce soutien se traduit par une gamme de services, dont un accompagnement pendant et après l'hébergement. La Dauphinelle mène également des activités de sensibilisation auprès de la population.

La Dauphinelle a annoncé avoir amassé jusqu'à maintenant 312 000$ pour sa campagne de financement annuelle. La campagne se poursuit jusqu'au 31 mars 2019.

La soirée avait lieu durant les 12 jours d'action pour l'élimination des violences envers les femmes, une campagne de sensibilisation allant du 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 6 décembre, jour de commémoration pour les victimes de Polytechnique.

Étaient notamment présentes Véronique Proulx (présidente sortante du CA de La Dauphinelle), Frédérique Thomas (présidente du CA de La Dauphinelle), Christiane Germain, Sabrina Lemeltier (DG de La Dauphinelle) et Marie Pier Germain.