Naomi Azrieli et Ken Dryden honorés

Les deux récipiendaires de doctorats honorifiques se sont adressés aux finissants lors des cérémonies de collation des grades à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Plus de 1640 étudiants recevront leur diplôme cet automne.

Naomi Azrieli, présidente et chef de la direction de la Fondation Azrieli et présidente de la Fondation Brain Canada, a reçu un doctorat honoris causa en droit au cours de la cérémonie du matin. Dans le cadre d'une récente série d'initiatives destinées à modifier le paysage de la science et de la médecine du cerveau, Mme Azrieli a orienté des investissements de la Fondation Azrieli totalisant plus de 200 millions de dollars dans des organisations universitaires, scientifiques et sanitaires qui mènent des recherches novatrices, offrent un enseignement de qualité et fournissent des soins exceptionnels.

En après-midi, Ken Dryden s'est vu décerner un doctorat honoris causa en lettres. Auteur, avocat, politicien, universitaire, dirigeant sportif, membre du Temple de la renommée du hockey et philanthrope, il s'est imposé comme un véritable homme-orchestre canadien. Dans son dernier ouvrage, Game Change, M. Dryden aborde ce qu'il estime être le plus grave problème touchant les athlètes d'aujourd'hui : les effets dévastateurs permanents des lésions cérébrales.

« Nos deux récipiendaires de doctorats honorifiques ont remarquablement contribué à de nombreux pans de la société », mentionne Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l'Université McGill. « Leurs réalisations exceptionnelles et leur engagement à donner en retour procurent à nos finissants des exemples inspirants au moment où ils s'engagent sur la voie de l'avenir. »

Naomi Azrieli, présidente et chef de la direction de la Fondation Azrieli, est également présidente de la Fondation Brain Canada, d'Investissements Canpro et d'Investissements Omico. Forte de son expérience des milieux des affaires et de l'enseignement universitaire, elle se consacre à la philanthropie stratégique depuis une quinzaine d'années, incarnant un brillant exemple de ce qu'il est possible d'accomplir en matière de gestion des ressources importantes par des pratiques commerciales exemplaires, une vision audacieuse et une solide

détermination. Dans le cadre d'une récente série d'initiatives destinées à modifier le paysage de la science et de la médecine du cerveau, elle a orienté des investissements de la Fondation Azrieli totalisant plus de 200 millions de dollars dans des organisations universitaires, scientifiques et sanitaires qui mènent des recherches novatrices, offrent un enseignement de qualité et fournissent des soins exceptionnels, dont un important investissement accordé à l'Institut neurologique de Montréal. Notes biographiques complètes

L'idole des Canadiens de Montréal a contribué à la conquête de six coupes Stanley et remporté cinq trophées Vézina, remis au meilleur gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Au-delà de ses prouesses devant le filet, Ken Dryden a été président d'équipe, commentateur et auteur à succès. Après avoir accroché ses jambières, il a connu une brillante carrière au service de l'État, d'abord à titre de premier Commissaire à la jeunesse de l'Ontario, puis de ministre libéral du Développement social du Canada. Grand promoteur de l'éducation et de l'alphabétisation chez les jeunes, M. Dryden est le fondateur et principal donateur d'un programme de bourses d'études postsecondaires qui, depuis vingt-cinq ans, permet chaque année à huit jeunes vivant en foyer d'accueil d'avoir un meilleur accès à un enseignement supérieur. Universitaire, il a enseigné à l'Institut d'études canadiennes de McGill.