2,7 millions pour le cancer

La Fondation de l'Hôpital général de Montréal et la Fondation du cancer des Cèdres ont conjugué leurs efforts le 20 novembre dernier pour organiser conjointement la deuxième Soirée en or au profit du Programme des thérapies novatrices pour les cancers du thorax et oesophago-gastrique.

L'événement et les autres activités de financement ont permis d'amasser 2,7 M$ pour l'amélioration des soins et des traitements destinés aux patients atteints d'un cancer du poumon, de l'estomac ou de l'oesophage.

« Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir soutenir l'incroyable travail de notre équipe de chirurgie thoracique dont l'approche innovante a changé la vie d'un si grand nombre de patients », note Jean-Guy Gourdeau, président et chef de la direction de la Fondation de l'Hôpital général de Montréal. « Dans des cas comme ceux-ci, le soutien de notre communauté s'avère vital. C'est pourquoi nous invitons les gens, non seulement de Montréal, mais de toute la province, à faire un don à la campagne CODE ViE pour nous aider à fournir de l'équipement, du financement et des ressources à nos formidables équipes médicales. »

« La collaboration entre nos équipes multidisciplinaires formées de professionnels de la santé et nos fondations nous permet, grâce à la générosité de nos donateurs et au pouvoir de la philanthropie, d'offrir aux patients les meilleurs soins qui soient », mentionne Jeff Shamie, président et chef de la direction de la Fondation du cancer des Cèdres.

« Le Centre des thérapies novatrices pour les cancers du thorax et oesophago-gastrique de l'Hôpital général de Montréal s'est développé au cours des cinq dernières années parce que nos équipes médicales ont constaté la nécessité de répondre à certains besoins en matière de soins aux patients », explique le Dr Lorenzo Ferri, directeur de la Division de chirurgie thoracique et directeur du Programme de chirurgie gastro-intestinale supérieure à l'HGM. « Son objectif est d'améliorer l'expérience des patients et les soins qu'ils reçoivent, et de maximiser leurs chances de guérison. »

À cette fin, le programme s'articule autour de trois axes : améliorer les processus de soins par l'adoption de méthodes de réhabilitation rapide, qui permettent aux patients de jouir d'une meilleure qualité de vie et de se rétablir beaucoup plus rapidement après une chirurgie; développer et établir de nouvelles techniques de chirurgie minimalement invasive servant à retirer les cellules cancéreuses et même, dans certains cas où le diagnostic de cancer est très précoce, des techniques de chirurgie sans incision; fonder les interventions sur la médecine de précision, une toute nouvelle façon de concevoir des traitements personnalisés en se basant sur les mutations génétiques au sein des tumeurs cancéreuses d'une personne pour maximiser ses chances de survie et limiter les effets secondaires.

« Plus nos équipes multidisciplinaires sont intégrées les unes des autres à l'égard d'un certain type de cancer, particulièrement dans le cas des cancers complexes qui exigent un apport majeur de plusieurs spécialités, plus nous sommes efficaces dans les soins offerts aux patients », indique le Dr Armen Aprikian, chef de la Mission des soins en oncologie du CUSM.

Les fonds amassés à l'occasion de l'édition 2017 de la Soirée en or ont été octroyés pour la plus grande part à la construction d'un laboratoire de médecine de précision. Les tissus prélevés au cours de la chirurgie sont envoyés au nouveau laboratoire Wagcer-Vatch, où ils subissent une analyse au niveau moléculaire (de l'ADN) et servent à la création d'avatars à partir de cellules cancéreuses actives du patient. Ces avatars sont employés pour l'évaluation de plusieurs mutations et médicaments, dans le but de découvrir lesquels fonctionnent réellement avant d'administrer quoi que ce soit au patient et ainsi limiter les effets secondaires.

L'Hôpital général de Montréal et le Centre du cancer des Cèdres du CUSM hébergent le plus important programme sur le cancer de l'oesophage au Canada et l'un des plus importants programmes sur le cancer du poumon au pays. Le Programme de chirurgie thoracique de McGill à l'HGM a aussi été reconnu comme un centre d'excellence, titre attestant qu'il offre le plus haut standard de soins intégrés, de recherche et de formation au Québec. Toutes les chirurgies pour ces cancers sont effectuées à l'HGM. Les services d'oncologie médicale et de radio-oncologie, ainsi que les soins de soutien et les soins palliatifs sont majoritairement dispensés au Centre du cancer des Cèdres.

L'équipe du Programme de chirurgie thoracique a intégré de nombreuses thérapies de pointe pour les cancers du poumon et de l'oesophage, qui permettent aux patients de récupérer plus rapidement après leur opération. Par exemple, à l'HGM, certains patients atteints d'un cancer de l'oesophage ont eu la chance de subir des interventions novatrices pratiquées sans incision. Nommée dissection sous-muqueuse par endoscopie, cette technique consiste à retirer les cellules cancéreuses en passant par la bouche au lieu de pratiquer une longue incision dans l'abdomen et la poitrine pour retirer l'oesophage et l'estomac. En 2005, l'HGM a été le premier hôpital d'Amérique du Nord à mettre cette technique en pratique et son Programme de chirurgie thoracique est encore le plus grand programme à le faire.

Des techniques de chirurgie novatrices ont aussi été adoptées pour le traitement du cancer du poumon, dans le but d'amoindrir les effets sur le corps du patient et de réduire la douleur associée. À ce jour, environ 70 à 80 % des chirurgies effectuées à l'HGM pour traiter le cancer du poumon le sont par des techniques de chirurgie minimalement invasive (aussi appelée micromanipulation chirurgicale). Il s'agit d'un des taux les plus élevés en Amérique du Nord.

La mission la Fondation de l'Hôpital général de Montréal est de fournir un soutien vital pour des soins vitaux. Son rôle consiste à amasser des fonds efficacement, à les gérer de façon responsable et à investir judicieusement dans la recherche, la formation et la technologie au sein de l'Hôpital général de Montréal, du Centre universitaire de santé McGill et, plus largement, du réseau universitaire de santé McGill. La Fondation travaille en étroit partenariat avec les donateurs et les précieux collaborateurs pour sensibiliser la population et atteindre l'excellence en matière de soins vitaux pour tous les patients, actuels et futurs.

La Fondation du cancer des Cèdres est un organisme caritatif en milieu hospitalier dont la mission est de soutenir la prestation de soins complets pour tous les patients atteints du cancer qui sont traités au Centre universitaire de santé McGill : bébés, adolescents et jeunes adultes (AJA), adultes et même les patients en soins palliatifs. Grâce à ses efforts de collecte de fonds, la Fondation du cancer des Cèdres appuie la prestation de soins aux patients, fait l'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie, finance des programmes de soutien aux patients, accroît la sensibilisation aux enjeux liés au cancer et investit dans la recherche sur le cancer, l'information des patients et la formation professionnelle.