650 000$ pour le Conservatoire

Dans le cadre de sa première campagne majeure de financement, lancée il y a un peu plus d'un an, la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec a reçu un don de 650 000 $ du Mouvement Desjardins.

L'annonce officielle en a été faite lors de la soirée-bénéfice Chasseurs d'étoiles, qui a eu lieu le 21 novembre dernier au Conservatoire de Montréal. Ce montant substantiel viendra soutenir l'excellence, appuyer le développement et la formation de la jeunesse, accroître le soutien financier aux élèves et favoriser leur parcours professionnel.

« L'appui à la jeunesse est au coeur des engagements philanthropiques du Mouvement Desjardins. Ce don à la Fondation du Conservatoire permettra d'ouvrir la voie aux jeunes talents et leur offrira la chance de s'épanouir à leur plein potentiel en plus de favoriser le développement culturel dans toutes les régions du Québec. C'est une association toute naturelle pour le Mouvement Desjardins qui soutient la jeunesse, l'innovation et le développement socio-économique régional », déclare Nathalie Larue, première vice-présidente Stratégie, Marketing Mouvement et Services aux particuliers de Desjardins.

Étienne Lalonde, directeur général de la Fondation du Conservatoire, se réjouit de ce partenariat: « Un don de cette importance vient renforcer nos démarches pour assurer la pérennité du développement de talents de haut niveau et de l'enrichissement pédagogique du Conservatoire. Grâce à ce geste généreux du Mouvement Desjardins, la Fondation du Conservatoire pourra poursuivre sa mission et soutenir l'excellence des élèves par l'octroi de bourses, offrir un soutien accru à des projets pédagogiques novateurs et stimulants du Conservatoire en plus de développer ses actions grand public auprès de nombreuses collectivités du Québec. »

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution de formation supérieure en arts de la scène fondée par Wilfrid Pelletier en 1942. Le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents d'ici. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. Les établissements qui le composent sont situés au coeur de la vie éducative, culturelle et économique des régions où ils sont implantés.

En plus d'être fortement appuyée par Nathalie Larue, première vice-présidente Stratégie, Marketing Mouvement et Services aux particuliers de Desjardins, et Michèle Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement des affaires de la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Fondation du Conservatoire a le privilège de pouvoir compter sur un quatuor d'honneur qui encourage concrètement et durablement le Conservatoire dans ses efforts à former la relève artistique en musique et en art dramatique au Québec. À sa barre, on retrouve Monique F. Leroux, présidente du conseil d'administration d'Investissement Québec, Sandra Chartrand, présidente de la Fondation Sandra et Alain Bouchard, Marie-Thérèse Fortin, comédienne et metteure en scène, et Marc Hervieux, ténor.

Avec cette première campagne majeure de financement sous le thème « Donner un élan aux talents », la Fondation s'est donné l'objectif d'amasser quatre millions$ sur une période de cinq ans.

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique et contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec.

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 295,3 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp.