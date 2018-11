120 000$ pour les familles pauvres

L'événement de gastronomie-bénéfice, présenté par les entreprises Aon ainsi que les bannières Les marchés Tradition et Marché Bonichoix, a réuni au marché Bonsecours plus de 400 invités du milieu montréalais des affaires. Grâce aux profits amassés, la Fondation OLO poursuit sa mission d'aider près de 15 000 familles chaque année à donner naissance à des bébés en santé et à acquérir des habitudes alimentaires saines.

Le Dîner OLO était animé par les porte-parole et comédiens Hélène Bourgeois Leclerc et Pierre-François Legendre. Du montant total récolté, l'encan interactif a généré des profits de 24 057$.

La Fondation OLO est fière de compter parmi les partenaires du Dîner OLO 2018 les coprésidents d'honneur Marie-Frédérique Senécal, vice-présidente principale et directrice du bureau de Montréal, chez Aon, ainsi qu'Alain Ménard, vice-président principal Exploitation de détail, chez Sobeys. Les partenaires associés du Dîner OLO, Agropur et Lowe's ont également apporté un important soutien à l'événement.

Le succès du Dîner OLO dépend grandement de l'engagement des membres du comité d'honneur, que la Fondation OLO remercie de tout coeur : Guy Barthell (Guy Barthell Gestion et conseils, et président du CA de la Fondation OLO), Élise Boyer (directrice générale, Fondation OLO), Véronique Boileau (Agropur), François Brabant (Dentons), Pierre Carrier (Agnus Dei), Jean-François Couture (Exécutif marketing), Caroline Dignard (Cogeco), Lyne Gagné (Aon Risk Services), Martin Gingras (Banque Nationale), Ève Kirlin (Sobeys), Dominic Landry (Lowe's), Luc Reny (Power Corporation du Canada) et Marco Royer (Aon Benfield Londres UK).

La Fondation a pu également compter sur de précieux collaborateurs qui ont rehaussé l'événement : le traiteur Agnus Dei, Delta, Mark Anthony Wine and Spirits, Creativ Nation, ainsi que Cogeco Media et ses stations de radio 96.9 CKOI, Rythme FM 105,7, 98.5 FM, Radio Circulation 730 AM et The Beat 92.5.

Enfin, la Fondation OLO remercie tous les donateurs qui ont misé à l'encan et les entreprises qui ont généreusement offert des lots.

La Fondation OLO, par l'entremise des intervenants des milieux de la santé, des services sociaux et communautaire, accompagne les familles dans le besoin pour aider à la naissance de bébés en santé et favoriser l'acquisition de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Les intervenantes OLO offrent un suivi personnalisé qui comprend la remise d'aliments aux femmes enceintes (oeuf, lait, jus d'orange et multivitamines prénatales), ainsi que des conseils et des outils éducatifs aux parents afin de renforcer leur pouvoir d'agir sur le développement de comportements alimentaires sains chez leur enfant. La Fondation OLO, présente depuis 25 ans, a aidé 200 000 bébés à naître en santé au Québec.