100 000$ pour l'hôpital Jean-Talon

Grâce aux 200 invités présents, l'événement a permis d'amasser un peu plus de 100 000$ pour l'amélioration des soins et des services offerts à la population du coeur de l'île de Montréal.

Le Dr Donald Eddé, chef d'installation de l'imagerie médicale à l'Hôpital Jean-Talon et président d'honneur de la soirée, a témoigné de sa fierté de travailler dans cet hôpital communautaire d'importance et s'est dit heureux de l'engagement du personnel médical envers les patients et la Fondation. Le Dr Eddé est également président du comité exécutif du CMDP du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et administrateur du conseil d'administration de la Fondation HJT.

La directrice générale de la Fondation, Geneviève Chartré, a également remercié les partenaires et commanditaires de cette soirée-bénéfice, dont le Mouvement des caisses Desjardins, pour leur précieux soutien à la mission de la Fondation.

Étaient également présents Denis Leclerc, président du conseil d'administration de la Fondation HJT, Dre Josée Savoie, directrice des services professionnels et hospitaliers du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, et Frédéric Abergel, président-directeur général du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Créée en 1984, la Fondation de l'Hôpital Jean-Talon est un organisme de bienfaisance dont la mission est de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et des services offerts aux patients et à la promotion de la santé et des saines habitudes de vie dans la communauté, en soutenant financièrement le développement de l'Hôpital Jean-Talon et des installations du réseau local de services de la Petite-Patrie-Villeray.