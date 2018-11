1,5 million pour Maisonneuve-Rosemont

Organisé par un comité de gens d'affaires présidé par Jean-Philippe Beauvais, vice-président opérations, Plaisirs Gastronomiques, Montréal Passion Vin est l'un des plus importants événements-bénéfice au Québec. «Les sommes amassées lors de cette 17e édition nous aideront à faire un pas de plus, du laboratoire au patient. Grâce à la générosité et à la fidélité de nos invités, de nos partenaires et de nos donateurs, nous pourrons développer plus rapidement à l'HMR des traitements novateurs issus de la thérapie cellulaire », a exprimé Lucie Drapeau, directrice générale de la Fondation HMR. La Fondation exprime sa gratitude à son partenaire présentateur, la SAQ, et à son grand partenaire donateur, Banque Nationale - Gestion privée 1859. Elle remercie également l'administration portuaire du Port de Montréal pour leur accueil et leur précieuse collaboration.

Durant deux jours, Montréal Passion Vin propose aux amateurs les plus aguerris de déguster des millésimes d'exception, en présence des propriétaires de châteaux, domaines et vignobles parmi les plus renommés du monde. Les dégustations sont ponctuées de repas gastronomiques, soigneusement élaborés par des chefs réputés qui développent des accords mets et vins mémorables.

« Montréal Passion Vin est l'un des événements vinicoles les plus prestigieux en Amérique du Nord et la SAQ est très fière de présenter ce rendez-vous qui propose aux amateurs de grands vins des dégustations aussi uniques qu'inoubliables. C'est un grand honneur de soutenir la Fondation HMR, en réunissant passionnés de grands vins et philanthropes », a affirmé Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la Société des alcools du Québec.

Était également présent Éric Bujold, président de la Banque Nationale - Gestion privée 1859.

Pour cette 17e année, la Fondation HMR avait le plaisir d'accueillir huit des plus grands passionnés du monde vinicole : Alice Tétienne de Krug, Dirk Niepoort de Niepoort (Vinhos) S.A., Roberto Voerzio de Roberto Voerzio Azienda Agricola, Philippe Guigal du Domaine E. Guigal, Aurélien Valance de Château Margaux, Pierre-Henry Gagey de Maison Louis Jadot, Stefano Ruini de Tenuta Luce et Frédéric Faye de Château de Figeac.

Les chercheurs de l'HMR mettent au point et reproduisent des médicaments-cellules programmés pour réparer des tissus, supprimer les cellules malignes du cancer ou guérir les plus graves maladies de notre temps. Ces médicaments-cellules peuvent notamment guérir des patients qui ne répondent pas aux traitements traditionnels.

Depuis l'ouverture du Centre d'excellence en thérapie cellulaire en 2012, les recherches et les applications cliniques de la thérapie cellulaire ont foisonné au sein de l'HMR. Le manque d'espaces et d'équipements adaptés à ces recherches empêche d'exploiter à fond les capacités de cette médecine révolutionnaire. La Fondation HMR cherche à amasser 15 M$ pour réaliser un projet majeur : augmenter de 32 000 pieds carrés la superficie des laboratoires destinés notamment au développement d'applications cliniques de la thérapie cellulaire.

Partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) depuis 40 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l'Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. Avec une volonté affirmée de faire la différence, la Fondation appuie les projets visant l'amélioration constante des soins, le développement de l'enseignement et la croissance de la recherche. La Fondation sollicite le soutien financier d'individus, de fondations privées, de partenaires et d'entreprises. L'HMR est un centre hospitalier affilié à l'Université de Montréal.