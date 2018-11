450 000$ pour l'Institut de cardiologie

Ce programme multidisciplinaire unique au pays sera offert dès décembre au Centre ÉPIC de l'Institut de Cardiologie de Montréal, le plus grand centre de prévention en cardiologie au Canada. Cette initiative est rendue possible grâce au don majeur de 450 000$ de la Financière Sun Life.

Le Dr Martin Juneau, directeur de la prévention à l'Institut de Cardiologie de Montréal, supervisera cette clinique. Il sera accompagné d'une équipe multidisciplinaire composée d'une infirmière, d'un kinésiologue, d'une nutritionniste, et du personnel médical comprenant des cardiologues, des internistes et des omnipraticiens.

Le programme répondra à une demande grandissante de prévention auprès de patients atteints de diabète ou de prédiabète, maladies chroniques qui touchent actuellement un Canadien sur trois.

« La mise sur pied de la Clinique de prévention du diabète Financière Sun Life confirme l'importance qui doit être accordée à cette maladie qui touche de plus en plus de Québécois », affirme Lino A. Saputo, Jr., président du conseil d'administration de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal. « Cette clinique aura un impact dans la communauté. La prévention et la santé cardiovasculaire sont de grandes priorités pour notre Fondation, et la Clinique de prévention du diabète en est un excellent exemple. »

« Ce projet cadre parfaitement avec l'importance accordée par l'Institut à la prévention du diabète de type 2 et du syndrome métabolique, qui représentent des facteurs de risque majeurs pour les maladies cardiovasculaires », déclare Josée Noiseux, présidente-directrice générale de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal. « En cette journée mondiale du diabète, il est plus pertinent que jamais de sensibiliser la population, et de rappeler l'importance de la prévention dans l'amélioration des habitudes de vie des patients. »

« Depuis 2012, la Financière Sun Life a investi plus de 25 millions de dollars pour freiner la progression du diabète au Canada et dans le monde. Pour nous, la sensibilisation et la prévention, qui passe par l'adoption d'un mode de vie sain, sont essentielles. Par notre don de 450 000 $, nous offrons à l'Institut de Cardiologie de Montréal les moyens d'agir concrètement pour réduire le nombre de personnes atteintes par cette maladie dont les complications peuvent être très graves », mentionne Jacques Goulet, président de la Financière Sun Life Canada.

« Il est possible de prévenir le développement du diabète de type 2 ou d'atténuer ses impacts négatifs en modifiant ses habitudes », confie le Dr Martin Juneau, directeur de la prévention à l'Institut de Cardiologie de Montréal. « Le mode de vie est supérieur à la médication pour traiter le diabète, sans compter qu'il est dépourvu des effets secondaires fréquemment associés à la médication. La clinique permettra de donner les meilleurs outils aux patients pour qu'ils puissent diminuer les complications reliées à leur maladie. »

Étaient également présents à l'annonce Éric Sinotte (directeur, Centre ÉPIC), Robert Dumas (président et chef de la direction, Financière Sun Life Québec), Susan Kudzman (vice-présidente, Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal), et Yves Roy (administrateur, Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal).

La clinique sera ouverte aux patients de l'Institut de Cardiologie de Montréal et du Centre ÉPIC qui présentent une glycémie marginale ou supérieure à 7 mmol/L, ainsi qu'aux 3000 membres en prévention primaire du Centre ÉPIC et aux 1600 membres en prévention secondaire. On estime qu'actuellement, entre 20 et 50% des patients hospitalisés à l'Institut de Cardiologie de Montréal sont diabétiques.

La Financière Sun Life est fière de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Elle concentre son soutien philanthropique dans deux domaines : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à la plateforme Action diabète, et les arts et la culture, par le biais du programme primé Fière de favoriser l'accès aux arts. De plus, au Québec, ses initiatives en matière de dons et de commandites sont également axées sur l'économie familiale et l'éducation financière.

La Financière Sun Life forme aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir son engagement à promouvoir une vie saine et active. Ses employés conseillers sont fiers d'accomplir chaque année plus de 29 000 heures de bénévolat et ainsi contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada.

Fondé en 1954 par le Dr Paul David, l'Institut de Cardiologie de Montréal vise constamment les plus hauts standards d'excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. L'Institut de Cardiologie de Montréal figure parmi les trois meilleurs centres de cardiologie au monde. Il s'est doté de la première Direction de la prévention au Canada, d'un centre de génétique cardiovasculaire, et du premier programme d'enseignement par simulation dédié à la cardiologie au Canada. L'Institut est affilié à l'Université de Montréal et compte plus de 2000 employés, dont 225 médecins membres du CMDP et plus de 80 chercheurs. On y pratique plus de 2300 interventions chirurgicales chaque année.

Établie en 1977, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l'Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Ses événements philanthropiques et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a recueilli près de 260 millions de dollars en dons. Ses 27 350 donateurs ont permis de faire des découvertes importantes et de soutenir les spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec.

Le Centre ÉPIC de l'Institut de Cardiologie de Montréal est le plus grand centre de prévention cardiovasculaire au Canada avec plus de 5500 membres inscrits. Le Centre compte un peu plus de 80 employés et fait partie de la Direction de la prévention de l'Institut de Cardiologie de Montréal. Il vise à la fois une clientèle de personnes en santé qui désirent le rester (prévention primaire) et des patients qui ont eu un accident cardiaque (réadaptation et prévention secondaire). Le personnel compte des omnipraticiens, des cardiologues, un interniste, des urgentologues, un physiologiste, des professeurs invités, des infirmières des nutritionnistes, des kinésiologues et des sauveteurs.