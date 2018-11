268 000$ pour Maisonneuve-Rosemont

La soirée champagne À Votre Santé!, créée par et pour Dominique Michel, ambassadrice de coeur de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), a réuni plus de 400 invités au Grand Quai du Port de Montréal, le 8 novembre dernier.

L'événement-bénéfice a permis d'amasser 267 639$ pour appuyer la révolution de la thérapie cellulaire à l'HMR, afin de traiter le cancer et d'autres maladies incurables.

Le comité organisateur, exclusivement féminin, était présidé par Johanne Claveau, gestionnaire de portefeuille et vice-présidente, Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine. « L'organisation et le succès de cette soirée est le fruit d'une collaboration exceptionnelle de 16 femmes d'affaires dynamiques et engagées, inspirées par le courage de Dominique Michel. Au nom des patients de l'HMR à qui elles viennent en aide, la Fondation HMR leur exprime sa plus profonde reconnaissance », a souligné Lucie Drapeau, directrice générale de la Fondation HMR.

Les invités ont pu découvrir trois grandes bouteilles du renommé champagne Veuve Clicquot, accompagnées de bouchées signées Ferreira. Cette 7e année de À Votre Santé ! marquait les sept ans de rémission de Dominique Michel, traitée à l'HMR pour un cancer. La grande dame de l'humour a rappelé aux invités « l'importance de célébrer ensemble la vie, tout en continuant à appuyer le développement de nouveaux traitements pour les patients atteints de cancer ».

La Fondation HMR adresse des remerciements au partenaire présentateur de la soirée-bénéfice depuis les débuts, la Société des alcools du Québec. Présente à la soirée, Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ, a mentionné : « Ce qui nous inspire, ce sont les gens qui s'investissent avec passion pour un idéal. La SAQ est fière d'appuyer le développement de traitements innovateurs contre le cancer, issus de la thérapie cellulaire, en réunissant amateurs de champagne et philanthropes. »

Aussi, la Fondation HMR exprime sa reconnaissance au partenaire de la soirée, la Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine, à ses deux grands partenaires donateurs, Fasken et Québecor, ainsi qu'aux coprésidents d'honneur de cette 7e édition, Élaine Léger, associée chez Fasken, et Jean Péladeau, directeur, Intelligence d'affaires numérique, Vidéotron.

Mme Léger a d'ailleurs déclaré que : « Fasken est fier d'appuyer la Fondation et son équipe de chercheurs, reconnus parmi les meilleurs à l'échelle mondiale, dans la recherche de traitements révolutionnaires contre le cancer. Soutenir la Fondation, c'est donner espoir aux patients et investir dans des résultats innovants qui auront manifestement un impact direct sur la vie des gens qui nous entourent. »

M. Péladeau a quant à lui souligné que « Québecor est fière d'avoir contribué à cette soirée menée avec passion par l'équipe de la Fondation HMR et ce regroupement de 17 femmes d'affaires inspirantes. Leur dévouement et leur leadership a permis de rassembler des gens de tout horizonvenus célébrer la vie et appuyer le développement de traitements révolutionnaires à l'HMR. La santé est la plus grande des richesses et c'est pourquoi nous avions à coeur d'apporter notre soutien à cette cause si importante. »

Étaient également présents François Lavallée, premier vice-président Affaires juridiques Marchés financiers et Gestion de patrimoine, Financière Banque Nationale; Dr Denis Claude Roy, directeur du Centre de recherche de l'HMR; et Jacques Farcy, vice-président exploitation des réseaux de vente - vice-président marketing, dons et commandites, Société des alcools du Québec.

Depuis l'ouverture du Centre d'excellence en thérapie cellulaire en 2012, les recherches et les applications cliniques de la thérapie cellulaire ont foisonné au sein de l'HMR. Actuellement, le manque d'espaces et d'équipements adaptés à ces recherches empêche d'exploiter à fond les capacités de cette médecine révolutionnaire. La Fondation HMR cherche à amasser 15 M$ pour réaliser un projet majeur : augmenter de 32 000 pieds carrés la superficie des laboratoires destinés notamment au développement d'applications cliniques de la thérapie cellulaire, qui représente sans doute l'une des plus grandes avancées médicales de ce siècle.

Partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) depuis 40 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l'Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. La Fondation appuie les projets visant l'amélioration constante des soins, le développement de l'enseignement et la croissance de la recherche. La Fondation sollicite le soutien financier d'individus, de fondations privées, de partenaires et d'entreprises. L'HMR est un centre hospitalier affilié à l'Université de Montréal.