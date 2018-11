Trois minutes de jouets à volonté

Dès 7 h, Mélodie a eu la chance de parcourir à toute vitesse les allées du magasin avec sa famille pour remplir des paniers avec le plus de jouets gratuits possible en l'espace de trois minutes. Le programme annuel des Courses de 3 minutes fut conçu pour fournir aux enfants gravement malades des souvenirs heureux, dont ils ont si grand besoin hors des hôpitaux.

À sa naissance, les parents de Mélodie ont reçu des nouvelles dévastatrices. Leur bébé avait la paralysie cérébrale. Même dans les moments les plus optimistes, ils se sentaient seuls et anéantis. Mélanie a eu un parcours composé de 11 années de visites à l'hôpital, de multiples chirurgies, de traitements d'orthodontie, de fauteuils roulants et des aléas de la vie quotidienne. Mélodie trouve son répit et sa joie en coloriant, écoutant de la musique ou en nageant. Mais ce sont les événements Starlight qui la rendent la plus heureuse. « Chaque moment passé avec Starlight nous fait complètement oublier notre vie quotidienne. Vous nous rendez heureux, nous sentons que nous faisons partie de votre famille et nous avons la chance de partager notre bonheur avec d'autres familles Starlight. Vous êtes les meilleurs amis qui comprennent tout sans que l'on vous dise un mot ! » affirme la famille de Mélodie. Mélodie prépare minutieusement son fauteuil roulant pour la course et a hâte de mettre la main sur une console Nintendo Switch, des écouteurs, et sur le plus grand nombre de trousses scientifiques possible !

Le Programme de courses de 3 minutes est offert en guise de don par Toys"R"Us Canada dans le cadre de leur partenariat de longue date avec Starlight Canada et offrait le 31 octobre des virées shopping à 10 familles canadiennes à Barrie et Toronto en Ontario ; Langley et Kamloops en Colombie-Britannique ; Edmonton, Alberta ; Pembina, Manitoba ; Regina, Saskatchewan ; Laval et LaSalle au Québec et St. John's, Terre-Neuve. Au cours des cinq dernières années, les récipiendaires de la course ont été choisis au hasard dans le cadre d'un concours interne de Starlight Canada, au cours duquel on demandait aux familles de partager les détails du parcours médical de leur enfant et de soumettre leur participation à leur coordonnateur local des programmes Starlight.

« Sur une base quotidienne, nous sommes témoins de la bravoure, de la force et des difficultés auxquelles font face les enfants gravement malades et leurs familles, » mentionne le directeur général de Starlight, Brian Bringolf. « Au cours de l'année, Starlight vise à fournir une programmation divertissante pour faire sourire les enfants et aider les familles à faire face à la maladie. Nous sommes des plus enchantés de pouvoir compter sur des partenaires aussi généreux que Toys"R"Us et Babies"R"Us, qui nous ont aidés à créer des initiatives comme la Course de 3 minutes pour nos familles Starlight qui le méritent tellement. »

Au cours des 20 dernières années, Toys"R"Us et Babies"R"Us Canada ont été et continuent d'être des partenaires précieux et dévoués de Starlight. Grâce à des campagnes en magasin et en ligne, aux Courses de 3 minutes, à leur implication à titre de commanditaire présentateur du Gala Starlight et à des dons envers nos programmes offerts à l'intérieur et à l'extérieur des hôpitaux, ils ont donné un 19 millions de dollars à Starlight et sont d'extraordinaires défenseurs de notre cause.

« Nous sommes fiers d'être partenaires de Starlight et sommes ravis d'offrir cette année 10 Courses Starlight à des communautés de partout au Canada, » affirme Melanie Teed-Murch, présidente de Toys"R"Us Canada. « Chez Toys"R"Us Canada, nous croyons que le jeu est un droit et nous défendrons le pouvoir du jeu pour les enfants d'un océan à l'autre. Le jeu offre des possibilités infinies de plaisir, d'imagination et d'émerveillement et pour les familles qui participent aux virées shopping, les Courses offrent à leurs enfants des moments d'évasion amusants dont ils ont un grand besoin pendant leur parcours. »

Cette année, en plus de la Course folle de 3 minutes, Toys"R"Us a aussi aidé à commanditer : 85 bourses pour hôpitaux - financement pour soutenir le divertissement des enfants hospitalisés ; 10 500 Trousses d'admission pour l'urgence - une variété de produits de soins pour les enfants et parents lors de séjours inattendus à l'hôpital ; 7000 Trousses réconfort pour les bébés et enfants - jouets en peluche et jeux pour distraire les très jeunes enfants lors de séjours déplaisants à l'hôpital ; des programmes de ressources pour bébés dans les hôpitaux - fournir des mobiles pour berceaux et des centres de divertissements faciles à désinfecter, ainsi que des sièges spéciaux pour 100 unités néonatales de soins intensifs (UNSI) et unités pédiatriques de soins intensifs (UPSI) à travers le Canada.