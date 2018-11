Un million pour le cancer du cerveau

Flûte de champagne à la main, les participants ont pu savourer les délices gastronomiques offerts par certaines des plus grandes tables de Montréal.

Plus d'un million de dollars ont été recueillis pour le Programme de recherche sur les tumeurs cérébrales à l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal (Le Neuro), où les chercheurs mettent au point des traitements personnalisés. Également appelée « médecine de précision », cette approche thérapeutique du cancer du cerveau permet aux médecins d'adapter le traitement aux caractéristiques biologiques du patient.

Depuis 2015, cet événement annuel a permis de recueillir 3,5 millions de dollars pour la mise au point de traitements plus efficaces.

Les sommes réunies à l'occasion de ces quatre soirées de gala ont déjà permis aux chercheurs de faire une importante découverte. En ayant recours au séquençage des ARN, ils ont constaté que les cellules cérébrales cancéreuses diffèrent des cellules saines dès le stade des cellules souches. Les cellules souches ont ceci de particulier qu'elles ont la capacité de se différencier pour devenir n'importe quelle cellule cérébrale. Les cellules souches cancéreuses donnent naissance à l'ensemble des cellules cancéreuses et stimulent la croissance tumorale. La mise au jour et le ciblage de ces cellules constituent une nouvelle avenue pleine de promesses pour le traitement du cancer du cerveau.

Les chercheurs ont maintenant l'intention d'utiliser les nouveaux fonds pour mettre à profit leur découverte dans le cadre d'essais cliniques chez l'humain d'ici un ou deux ans.

« Il s'agit d'une découverte importante qui nous permettra d'exploiter de nouvelles cibles thérapeutiques afin d'empêcher les cellules cancéreuses de se multiplier et de se disséminer », affirme le Dr Kevin Petrecca, chef du Service de neurochirurgie et directeur du Programme de recherche sur les tumeurs cérébrales au Neuro. « Ce concept qui, il n'y a pas si longtemps, semblait utopique, est maintenant réalité. »

« Lorsqu'on m'a demandé de m'associer à cette cause, j'ai immédiatement accepté », déclare Nathalie Pilon, présidente, ABB Canada, et présidente honoraire du gala Une brillante soirée. « Je trouve que les recherches de l'équipe du Neuro sont fabuleuses et que cette cause mérite notre appui. »

Cette année, le gala Une brillante soirée a été commandité par BMO Groupe financier, la CIBC, la Financière Banque Nationale, le CN, Desjardins, ABB, Agropur, la Caisse de dépôt et placement du Québec, CGI, Construction C.A.L., Courchesne Larose, Fednav, KPMG, Logistec, Metro, Oxford, la Fondation de la famille Rossy, Transcontinental, Bell, Ivanhoé Cambridge, Jammers et Telus.

Le comité honoraire du gala était composé d'Olivier Boulva, directeur, Associés Keira Capital, Lorena Cook, Le Fonds de Sarah, La fondation de cancer des Cèdres, membre du conseil consultatif de Neuro, Peter Lombardi, président du conseil, Construction C.A.L, Kevin Petrecca, Nathalie Pilon, Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction, Logistec, et Ivan Boulva, vice-président, Développement Est du Canada, Cadillac Fairview Ltée. Photo fournie par le Neuro

