Don au MBAM

Trônant devant le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), la sculpture Figure vêtue d'une cape IX du sculpteur britannique de renommée mondiale Lynn Chadwick (1914-2003) fait désormais partie de la collection du Musée. Cette acquisition a été rendue possible le 19 octobre dernier grâce au don de la famille Peress en l'honneur de leurs parents, les Montréalais Simha et Maurice S. Peress.

« Quinze ans après son décès en 2003, quelle joie d'acquérir une oeuvre monumentale du grand sculpteur britannique, Lynn Chadwick ! Après le don exceptionnel par la Banque CIBC de la sculpture Figure allongée, en trois morceaux, n° 1 (1961-1962) du sculpteur Henry Moore, en 2017, le MBAM continue d'embellir ses espaces d'art public au profit de tous les Montréalais et de tous ses publics. Collectionné du MoMA à Beaubourg, Chadwick était un sculpteur accompli, d'une grande ingéniosité et d'une remarquable virtuosité technique. Héritier de la génération de Moore et Hepworth, il est le contemporain de César. Il réalisa des mobiles... comme Calder, autre géant à qui le Musée rend hommage cet automne. Si le célèbre historien de l'art, Herbert Read - dont le MBAM possède un admirable portrait - a qualifié son art de "geometry of fear" dans cette période de guerre froide, l'artiste n'intellectualisait pas tant ses créations, sa veuve soulignant son humour constant. Merci à Philippe Peress qui, avec sa famille établie d'Europe aux Amériques, ancre sa ville de naissance, Montréal, un peu plus dans notre coeur grâce à ce geste symbolique et généreux. », déclare Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du MBAM.

« Offert en l'honneur de mes parents, ce don témoigne de ma gratitude envers le Canada : le pays qui a accueilli ma famille à bras ouverts en 1958. J'espère que cette sculpture portera le gage de ma reconnaissance et qu'elle sera une source de joie et d'inspiration pour autrui », ajoute Philippe Peress, fils de Simha et Maurice S. Peress.

Sur les six éditions existantes de la sculpture originale, celle donnée au MBAM est la seule à se trouver en sol canadien. Outre le Musée, trois autres institutions canadiennes possèdent des sculptures monumentales de l'artiste : la Art Gallery of Hamilton, la Galerie d'art Beaverbrook, et le Ontario College of Art and Design.

Né à Londres en 1914, Lynn Chadwick effectue une première incursion dans le domaine des beaux-arts entre la fin des années 1940 et le début des années 1950 en s'inspirant du mobile - concept inventé par l'artiste américain Alexander Calder.

En 1952, ce sculpteur de l'école moderne fait ses débuts à la Biennale de Venise, où il représente la relève artistique britannique. De nouveau invité à prendre part à l'événement quatre ans plus tard, il y remporte le prix international de sculpture, devant Alberto Giacometti. Alors que la notoriété de Chadwick devient internationale, celui-ci est appelé à travailler sur de nombreuses oeuvres à grande échelle, exposées dans des espaces publics de par le monde.

Chadwick est nommé Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique (C.B.E) en 1964, Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1985, puis Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1993. Ses oeuvres sont collectionnées par de grandes institutions muséales telles que le Victoria and Albert Museum (Londres), la Tate Gallery (Londres), le MoMA (New York), l'Art Institute of Chicago et le Musée Rodin (Paris).