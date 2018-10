15 tonnes pour Moisson Montréal

Le programme Blitz contre la faim de Purolator en est maintenant à sa 16e saison. Il vise à recueillir des aliments et de l'argent pour les banques alimentaires partout au Canada ainsi qu'à sensibiliser la population. Lors d'un match dans chaque ville de la Ligue canadienne de football (LCF), Purolator organise une collecte d'aliments auprès des partisans au cours de laquelle ceux-ci sont encouragés à remettre des dons d'aliments non périssables ou en argent pour soutenir la banque alimentaire de leurs collectivités. Lors du match de dimanche, des centaines de Montréalais ont fait un don d'argent ou d'aliments non périssables, en plus de prendre une photo avec la Coupe Grey.

L'année dernière, l'équivalent de 1,5 million de livres d'aliments a été recueilli dans le cadre du programme Blitz contre la faim de Purolator. De plus, les partisans de football montréalais ont aidé à recueillir 38 445 livres d'aliments pour les familles dans le besoin.

« Chacune des 31 369 livres amassées lors de la collecte d'aliment le jour d'un match du programme Blitz contre la faim de Purolator de cette année aidera les personnes et les familles dans le besoin à Montréal et dans les régions avoisinantes. Cela est rendu possible grâce à l'incroyable générosité des partisans de football montréalais », a dit John Ferguson, président et chef de la direction, Purolator.

«J'ai immédiatement accepté quand on m'a approché pour m'impliquer pour cette cause. Je me suis fait un devoir d'être un leader pour notre équipe et de ramasser des denrées au sein de notre vestiaire. J'ai la chance de pouvoir manger à tous les jours et c'est inacceptable que tous n'aient pas cette même chance. Nous ne pouvons pas rester indifférents sans agir », a dit Hénoc Muamba, secondeur des Alouettes.

« Moisson Montréal est ravie de participer de nouveau au programme Blitz contre la faimMD de Purolator. Cette collaboration représente beaucoup pour notre organisation, car elle nous permet de continuer à lutter contre la faim. Nous pouvons offrir des aliments à environ 137 000 personnes par mois par l'entremise de nos 241 organismes communautaires accrédités à but non lucratif à l'échelle de l'île de Montréal », a dit Richard D. Daneau, directeur général, Moisson Montréal.

Étaient également présents Patrick Boivin, président et Chef de la direction, Alouettes de Montréal, Frédérique Gagnier, gestionnaire, communications et marketing, Moisson Montréal, et Fabrizio Colizza, directeur des ventes Est du Canada, Purolator.

Organisme à but non lucratif fondé en 1984, Moisson Montréal est aujourd'hui la plus grande banque alimentaire au Canada. Grâce à son centre de récupération, de tri et de distribution de denrées destinées à l'aide alimentaire d'urgence, l'organisation remet mensuellement près de 1 300 tonnes de denrées à plus de 241 organismes communautaires accrédités de l'île de Montréal. À leur tour, ces organismes procurent une aide alimentaire à 137 000 personnes, dont 41 500 enfants. Moisson Montréal est financée et approvisionnée essentiellement par des dons. Ses opérations nécessitent la collaboration de près de 11 000 bénévoles par an et, en 2017-2018, Moisson Montréal a redistribué environ 15,6 millions de kg d'aliments, ce qui représente une valeur totale de 86 millions de dollars. Moisson Montréal a récemment été inscrite par Charity Intelligence Canada au palmarès des 10 meilleurs organismes de bienfaisance (« Top 10 Impact Charities of 2017 ») de tout le Canada ayant le plus d'incidence par dollar de don reçu.