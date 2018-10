Corvée pour le camp Papillon

Une équipe d'employés de Triotech, PME lanaudoise et leader québécois dans le marché des attractions numériques interactives, a enfilé le 11 octobre dernier bottes de pluie et imperméables pour effectuer certains travaux physiques nécessaires à l'entretien du Camp Papillon.

Triotech s'implique socialement et physiquement auprès de la Fondation Papillon depuis maintenant trois ans en y effectuant plusieurs tâches diverses, y compris des activités d'entretien, de nettoyage, de démolition et d'aménagement paysager.

« L'engagement social de nos employés est au coeur des valeurs et des priorités de l'entreprise. Il permet non seulement à l'ensemble de l'équipe de tisser des liens en dehors du cadre du travail, mais aussi de s'impliquer socialement pour un organisme qui fait toute une différence dans la vie de plusieurs familles de jeunes handicapés. », raconte Ernest Yale, président fondateur de Triotech.

Situé à Saint-Alphonse-Rodriguez, à 20 kilomètres au nord de Joliette, le Camp Papillon offre depuis 1938 à plus de 1500 jeunes ayant un handicap physique ou intellectuel un camp adapté et sécuritaire comprenant une multitude d'activités stimulantes à longueur d'année. La mission est d'assurer le bonheur et le bien-être des campeurs en partageant avec eux « La magie du Camp Papillon ».

Pour atteindre ces objectifs, la Société des enfants handicapés s'appuie sur la contribution du public et des entreprises privées, sans oublier les milliers de bénévoles, qui unissent leurs efforts pour aider ces jeunes papillons à l'aile brisée à prendre leur envol.

Lauréat de nombreux prix, Triotech crée des attractions multimédias immersives et interactives pour le secteur du divertissement. Avec plus de 350 attractions installées dans une soixantaine de pays répartis sur tous les continents, l'entreprise a permis à plus de 110 millions d'individus de vivre l'expérience Triotech au cours de la dernière décennie. Triotech offre des solutions clé en main pour la création d'attractions numériques, incluant le développement de contenu réalisé dans son propre studio à Montréal, au Canada. Fondée en 1999, Triotech est une société privée qui compte près de 200 employés au Canada, aux États-Unis et en Asie.