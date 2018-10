2,8 millions pour les enfants

Pour la cinquième année consécutive, Right To Play a organisé le 11 octobre dernier à Toronto son événement annuel de collecte de fonds, le Gala des héros, qui a permis de recueillir une nouvelle somme record de 2,825 millions de dollars pour protéger, éduquer et autonomiser les enfants par le pouvoir du jeu.

Sous la co-présidence de la Banque Nationale cette année, le Gala a rendu hommage à deux Québécois qui appuient depuis longtemps le travail de Right To Play et qui sont déterminés à aider les enfants à surmonter les défis : la médaillée d'or olympique et ambassadrice de Right To Play Caroline Ouellette et le président et chef de la direction de la Banque Nationale, Louis Vachon.

« Le partenariat de la Banque Nationale avec Right To Play constitue un véritable travail d'équipe », a souligné Sean St. John, coprésident de l'édition 2018 du Gala des héros et vice-président exécutif, directeur général, chef des marchés des titres à revenu fixe, obligations et capitaux propres, Banque Nationale. « Nos employés sont sincèrement interpellés par la mission de l'organisation d'améliorer les possibilités offertes aux enfants en les aidant à développer des compétences durables. Nous sommes extrêmement fiers des équipes dévouées de la Banque qui ont collaboré avec les partenaires de Right To Play pour contribuer à autonomiser les jeunes et les aider à réussir, au Canada et à l'étranger. »

La soirée a été ponctuée par des performances d'artistes du Cirque du Soleil.

« Cet événement réunit un groupe de dirigeants canadiens extraordinaires qui souhaitent unir leurs forces pour aider les enfants à s'élever contre l'adversité », a déclaré Kevin Frey, chef de la direction de Right To Play. « Selon nous, chaque enfant mérite d'être protégé, éduqué et autonomisé. Nous sommes heureux de partager notre message avec eux et de tirer parti de leur soutien pour réaliser cet objectif. Le Gala des héros est essentiel pour recueillir les fonds nécessaires pour appuyer les quelques 1,9 million d'enfants de 15 pays qui acquièrent des compétences vitales dans le cadre des programmes de Right To Play. »

L'un des plus importants événements de collecte de fonds à Toronto, le Gala des héros de Right To Play a souligné pour la deuxième année les réalisations de jeunes qui participent aux programmes de l'organisation dans le monde entier, l'un provenant du Rwanda et l'autre de la Première nation Whitefish River. Une participante, Crystal Clark-McGregor, a notamment remporté le Prix jeunesse.

L'événement, qui a accueilli plus de 1100 participants, comptait également sur la présence de leaders et d'athlètes canadiens dont Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie, Gouvernement du Canada, Lisa MacLeod, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, et Ministre déléguée à la Condition féminine de l'Ontario et les athlètes olympiques canadiens Rosie MacLennan, Anastasia Bucsis, Brian Stemmle et Perdita Felicien.

« Right To Play est une organisation remarquable qui fait appel au pouvoir du jeu et au sport pour forger le caractère, améliorer la confiance, le leadership et favoriser le travail d'équipe chez des jeunes qui n'auraient autrement pas accès à cette dimension importante de l'expérience humaine », a déclaré Paul C. Genest, premier vice-président de Power Corporation et coprésident du Gala des héros. « Power Corporation est enchantée et très fière d'appuyer le travail extraordinaire de cette organisation dans les communautés dans le besoin, au Canada et à l'étranger. »

Chaque jour, des millions d'enfants sont confrontés à la pauvreté, la guerre, la maladie et à une éducation inadéquate. Les barrières culturelles, traditionnelles et économiques imposent à plusieurs de ces enfants un avenir dangereux et limitatif, marqué par le travail forcé, un mariage précoce, l'analphabétisme et la violence. Right To Play aide les enfants à franchir ces obstacles, à découvrir de nouvelles possibilités et à retrouver l'espoir.