50 000$ pour la protection de la nature

Cette somme servira à l'aménagement d'un nouveau sentier dans le Parc Riverdale, le principal parc communautaire d'Alliston, afin de commémorer deux jalons importants relatifs à sa production automobile. Grâce à la collaboration entre le NVCA, la ville de New Tecumseth, le Club Rotary d'Alliston et l'association d'amélioration des affaires d'Alliston, la construction commencera au printemps 2019.

« Nous apprécions la contribution de Honda Canada et son engagement à continuellement améliorer notre communauté. Cet ajout augmentera le plaisir de tous au Parc Riverdale », a affirmé Rick Milne, le maire de New Tecumseth.

« Le Parc Riverdale joue un rôle récréatif important à New Tecumseth », a affirmé Doug Hevenor, chef de l'administration du NVCA. « En tant que propriétaire foncier, le NVCA se sent privilégié d'être le partenaire de Honda Canada dans le cadre de cet important projet de sentier qui améliorera l'accès à ce merveilleux espace vert. »

Au cours de la semaine, HCM a organisé plusieurs événements afin de célébrer les 20 ans de production à son usine d'assemblage no. 2 et les 10 années de production à son usine de moteurs. Ouverte en 1998, l'usine no. 2 a permis à Honda d'ajouter de nouveaux et importants modèles à sa production, permettant une l'entrée dans les segments des minifourgonnettes (Odyssey), des VUS (MDX et Pilot) et des camionnettes légères (Ridgeline). L'ajout d'une usine de moteurs en 2008 a permis de rehausser la productivité et la polyvalence. Ayant été le premier constructeur japonais à établir une usine de fabrication au Canada en 1986, ces investissements clés dans des usines supplémentaires ont permis à HCM de croître et d'innover au cours de ses 32 années en construction automobile au Canada.

Alors qu'au départ seulement huit véhicules étaient produits par jour en 1986, HCM produit maintenant 1690 véhicules et 1000 moteurs quotidiennement. Les deux usines comptent 4200 employés.

« Nous sommes incroyablement fiers que Honda Canada ait évolué au cours des années pour répondre à la fois aux besoins de nos associés et de nos clients, » a affirmé Bill Easdale, vice-président principal de Honda Canada et vice-président de la Fondation Honda Canada. « Notre contribution aujourd'hui est notre façon de remercier notre communauté pour son soutien continu. Nous sommes emballés d'être associés à un projet qui permettra à tous et chacun dans la communauté de mieux profiter de ce bel espace vert le long de la rivière Boyne grâce à un meilleur accès au parc. »

Étaient également présents Patrick D'Almada, directeur des parcs, des loisirs et de la culture, Ville de Tecumseth, Paul Foster, Rotary Club d'Alliston, Byron Wesson, directeur des services de gestion du territoire et de l'éducation, Office de protection de la nature de la vallée Nottawasaga, et Blaine G. Parkin, directeur, Ville de Tecumseth.

Créée en 2005, la Fondation Honda Canada (FHC) a pour objectif de permettre à des rêves de devenir réalité au moyen de diverses activités philanthropiques annuelles et par le financement d'organismes de bienfaisance enregistrés sans but lucratif au Canada, où les clients et associés de Honda vivent, travaillent et s'amusent. La FHC met l'accent sur quatre piliers centraux : la famille, l'environnement, l'ingénierie et l'éducation. La Fondation distribue également chaque année plus d'un million de dollars à des groupes dans le besoin grâce à plus de 500 subventions. Plus de 5,5 millions de Canadiens ont bénéficié des programmes de bienfaisance financés par Honda Canada et la Fondation Honda Canada.

Honda Canada Inc. (HCI) a été fondée en 1969 et elle est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, l'entreprise a produit plus de huit millions de voitures et camionnettes dans ses deux sites de production et elle fabrique des moteurs dans une troisième usine à Alliston, en Ontario.

L'office de protection de la nature Nottawasaga Valley Conservation Authority (NVCA) est une agence publique dédiée à la préservation d'un environnement sain dans les comtés de Simcoe, Dufferin et Grey. Il fournit une expertise relative à la protection de l'environnement aquatique et terrestre pour les générations futures.